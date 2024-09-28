Engelli Buluşmaları Bayburt\'ta Devam Ediyor

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Engelli vatandaşların cami hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, cami merkezli din hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 'Cami-Engelli Buluşması' programları Bayburt'ta devam ediyor.

Bayburt İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi sakinlerine yönelik 'Cami-Engelli Buluşması' düzenledi. Esentepe Camii'nde düzenlenen programda, Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın, Engelsiz Yaşam Merkezi sakinleri ile bir araya geldi. Bir süre vatandaşlarla muhabbet eden Altın, daha sonra sohbet gerçekleştirdi. Engelli bireylerin topluma uyumu ve dini hayatlarına katılımının öneminin vurgulandığı sohbetin sonunda, dualar edildi. Sohbetini tamamlayan Altın, ardından a engelli bireylerin sorularını yanıtladı. Programa il engelli koordinatörleri Şükran Yıldırım ve Mustafa Polat katıldı. - BAYBURT