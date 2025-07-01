Engelli Çocuğa Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

Adana'da tekerlekli sandalyesi çalınan ve sokaklarda emekleyerek gezen 15 yaşındaki Enes'e akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Olay, 15 gün önce merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Huriye ve Mustafa Çava çiftçinin 8 çocuğundan birisi olan zihinsel ve bedensel engelli Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı. Tek sosyal aktivitesi tekerlekli sandalyesiyle gezmek olan Enes, sokaklarda emekleyerek vaktini geçirdi.

İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği 'Enes'in tekerlekli sandalyesi çalındı şimdi emekleyerek geziyor' haberinin ardından Ogün Abi Derneği, ilçe belediyeleri ve partiler harekete geçti. İlçe belediyeleri Enes için tekerlekli sandalye verirken, AK Parti Adana İl Başkanlığı akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Ogün Abi Derneği ise aileye maddi yardım sağlayıp her zaman yanlarında olacaklarını duyurdu.

Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Biz Enes'e akülü tekerlekli sandalye vermeye geldiğimizde başkalarının bizden önce gelip Enes'e yardım ettiğini gördük. Çok mutlu olduk, önemli olan böyle hayırlarda yarışmak. Bizde Enes için aldığımız akülü tekerlekli sandalyeyi başkasına hediye edeceğiz. Allah herkesten razı olsun" dedi. - ADANA