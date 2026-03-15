Engelli Genç Müzik Tutkusu ile Hayata Bağlandı - Son Dakika
Engelli Genç Müzik Tutkusu ile Hayata Bağlandı

Engelli Genç Müzik Tutkusu ile Hayata Bağlandı
15.03.2026 12:42
Çorum'da 24 yaşındaki Murat Coşkun, görme ve bedensel engeline rağmen 5 enstrüman çalmayı öğrendi.

Çorum'da doğuştan görme, bedensel engelli ve cam kemik hastası olan 24 yaşındaki genç, eğitim almadan kendi çabalarıyla 5 enstrüman çalmayı öğrendi.

Çorum'da doğuştan bedensel ve görme engelli olan 24 yaşındaki Murat Coşkun, müzikle hayata tutunuyor. Ailenin iki çocuğundan birisi olan genç, aynı zamanda cam kemik rahatsızlığı olmasına rağmen 7 yaşında babasının aldığı bağlama ile müzikle ilgilenmeye başladı. Küçüklüğünden bu zamana kadar halk ozanlarının manileriyle, sanatçıların eserleriyle büyüyen Coşkun, herhangi bir eğitim ya da destek almadan, kendi azmiyle bağlama, org, flüt, darbuka ve davul çalmayı öğrendi. Enstrümanlarla seslendirdiği şarkı ve türküleri sosyal medya hesabından paylaşan Coşkun, büyük beğeni topluyor.

"Bu Allah'ın bana verdiği bir yetenek"

Türkülerin ve halk ozanların kendisine ilham kaynağı olduğunu belirten Murat Coşkun, "Çaldığım enstrümanları kendim öğrendim. Bağlama, davul, darbuka, flüt ve org gibi çeşitli enstrümanlar çalıyorum. Doğuştan görme ve yürüme engelliyim. Ayrıca cam kemik rahatsızlığım da var. Hiç kimsenin eğitim desteği olmadan, beni yönlendirmesine gerek kalmadan bu enstrümanları çalmayı başardım. Hiçbir zaman da vazgeçmedim. Türkülerden ve ozanlardan çok etkilendim. Çocukken çok türkü dinlerdim ve müzik kulağım da aslında oradan geliyor. Kuzenlerim saz almışlardı. Ben de onları görerek kendi kendime çalmaya başladım. İlk başlarda tellerini kopara kopara çalmaya çalışırken biraz başarısızlıklarım oldu. Ama 7 yaşımdan beri bağlamayı elime aldım ve o zamandan beri çalmaya devam ediyorum. Babam da o günden beri bana hep destek oldu. Bu Allah'ın bana verdiği bir yetenek. Ailem de bu konuda benimle gurur duyuyor" dedi.

Sosyal medya sayfalarında videolarının kullanıcılar tarafından izinsiz paylaşıldığını ifade eden Coşkun, "Benim emek vererek paylaştığım videolarımın başka sayfalar tarafından emek hırsızlığı yapılarak paylaşılmasını istemiyorum. Eğer paylaşmak isterlerse, mutlaka benden izin almalarını rica ediyorum" diye konuşu.

"Çalmak istediği her şeyi aldık"

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren baba Osman Coşkun da, "İlk önce bir saz aldık, onunla başladı. Daha sonra, org, darbuka ve çeşitli enstrümanlar aldık. Çalmak istediği her şeyi aldık ve hepsini çalıyor. Herkesin yapmak isteyip de yapamadığı birçok şeyi benim oğlum başardı. Saz çalıyor, org çalıyor ve bununla gurur duyuyorum. Sonuna kadar da yanındayım. Aile olarak her zaman destekçisiyiz" şeklinde konuştu.

"Bana çok iyi geliyor ve mutluluk veriyor"

Oğlunun yeteneğinin kendilerini mutlu ettiğini belirten anne Hanife Coşkun ise, "Oğlum küçüklükten beri kendi başına ve kendi isteğiyle saz çalmaya başladı. Biz de her zaman onun yanında olduk. Onunla çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Her zaman yanımda olması bana iyi hissettiriyor. Bana çok iyi geliyor ve mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Son Dakika Yerel Engelli Genç Müzik Tutkusu ile Hayata Bağlandı - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SON DAKİKA: Engelli Genç Müzik Tutkusu ile Hayata Bağlandı - Son Dakika
