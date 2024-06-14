Engelli İlhan Sarıca, 30 yıl sonra kapanan köy okulunda İstiklal Marşı okuyor - Son Dakika
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Yerel

Engelli İlhan Sarıca, 30 yıl sonra kapanan köy okulunda İstiklal Marşı okuyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Osmaniye köyünde yaşayan engelli İlhan Sarıca, 30 yıl önce kapanan köy okullarının bahçesinde hafta İstiklal Marşı töreni yapıyor. İlhan'ın bu anlamlı geleneği, köyde bir sembol haline geldi ve tüm Türkiye'nin gönlünü fethetti.

14.06.2024 10:44
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Osmaniye köyünde yaşayan engelli İlhan Sarıca, 30 yıl önce kapanan köy okullarının bahçesinde hafta İstiklal Marşı töreni yapıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Osmaniye köyünde yaşayan engelli İlhan Sarıça, sergilediği örnek davranışıyla tüm Türkiye'ye anlamlı bir mesaj veriyor. Her Pazartesi ve Cuma günü 30 yıl önce kapanan köy okulunun önüne gelerek İstiklal Marşı'nı okuyan İlhan, köy halkının büyük takdirini kazanıyor. Osmaniye köyü, Tokat merkeze 73 kilometre, Niksar ilçesine ise 27 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İlhan'ın bu anlamlı geleneği, köyde bir sembol haline geldi. 1984 yılında dönemin valisi Recep Yazıcıoğlu tarafından köy merkezine inşa edilen okul, 30 yıl önce kapanarak köy konağına dönüştürülmesine rağmen, İlhan bu okulun kapanmasından sonra da İstiklal Marşı okuma geleneğini sürdürmeye devam ediyor. İlhan, Cuma günleri eski okulun önüne bayrakla gelerek İstiklal Marşı'nı okuyor ve böylece hafta tatiline giriyor. Pazartesi günleri ise erkenden okulun önüne gelerek, yine İstiklal Marşı'nı okuyarak haftaya başlıyor. Köy sakinleri de her defasında İlhan'ı alkışlarla destekleyerek ona olan sevgilerini ve saygılarını gösteriyor. Bu anlamlı davranışıyla İlhan, sadece Osmaniye köyünün değil, tüm Türkiye'nin gönlünü fethediyor. Köyde yaşayanların da desteğiyle, İstiklal Marşı'nı okuma geleneği köyde büyük bir önem taşıyor. İlhan'ın bu vatansever ve özverili davranışı, herkese örnek oluyor ve gönüllerde taht kuruyor. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli İlhan Sarıca, 30 yıl sonra kapanan köy okulunda İstiklal Marşı okuyor - Son Dakika

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