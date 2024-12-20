Engelli Kadın İstikrarıyla Örnek Oluyor - Son Dakika
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Engelli Kadın İstikrarıyla Örnek Oluyor

Engelli Kadın İstikrarıyla Örnek Oluyor

Kahramanmaraş'ta bedensel engelli Sevda Gök, mücadeleci ruhuyla her gün işine geliyor.

20.12.2024 14:03
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Kahramanmaraş'ta bedensel engelli kadın, onca zorluğa rağmen her gün işinin başına gelerek örnek oluyor.

Tarihi Kapalıçarşı girişinde yaptığı el emeği göz nuru ürünleri satarak huzur bulduğunu söyleyen 47 yaşındaki Sevda Gök, "Engelime rağmen boş durmayıp çalışıyorum. Allah izin verirse çalışmaya da devam edeceğim. 20 yıldır bu işi yapıyorum" ifadesini kullandı. Gök, "Ben eklem romatizma hastalığına yakalandım. 4 yaşından itibaren bu hastalıkla mücadele ediyorum. Hastalıktan sonra yürüme kabiliyetimi kaybettim. Tedavi için birçok hastaneye gittik ama çare olmadı. Ben bu durumdan dolayı kendimi eve kapatmadım. Hep bir şeyler için mücadele ettim. Halen de mücadele ediyorum. Her sabah buraya gelerek evde yaptığım el işlerini satıyorum. Evde oturmak istemiyorum. İnsanlara faydalı olmak, beni mutlu ediyor. Bir şeyler için mücadele etmek bana huzur veriyor. Buradan benim gibi olan engelli bireylere seslenmek istiyorum. Pes etmeyin. Mücadele edin. Elinizden gelen en iyisini yapmaya devam edin. Ben gücümün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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