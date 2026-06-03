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Engelli Kadına Adreste Nüfus Hizmeti

Engelli Kadına Adreste Nüfus Hizmeti
03.06.2026 14:28
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Afyonkarahisar'da, 87 yaşındaki Emine Dönmezdemir’in kimliği evinde yenilendi.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personelleri kuruma gelemeyen engelli, hasta ve yaşlılara adreslerinde nüfus hizmeti sunmaya devam ederken, bu çerçevede 87 yaşındaki bir kadının kimliğini personeller evine giderek yeniledi.

Kimlik yenileme işlemini Afyonkarahisar Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli Şef Ömer Akkaş gerçekleştirdi. 87 yaşında olan ve yürümekte zorlanan Emine Dönmezdemir ise kimliğini yenileyen çalışanlara teşekkür etti. Adreste Nüfus Hizmeti konusunda bilgiler veren Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri "Genel müdürlüğümüz tarafından geliştirilen bu sosyal proje sayesinde kimlik kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kimlik kartı başvuruları adreslerinden alınmaktadır. Yakınları tarafından yaşlılık, engellilik ve mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyeceğini beyan eden vatandaşlarımızın başvuruları incelenip uygun görüldüğü takdirde başvuruda bulunulan kurumun bağlı bulunduğu mülki idare amirinden onay alınarak karşılıklı belirlenen uygun bir zamanda kişinin adresine gidilir ve kimlik kartı başvurusu oluşturulur. Genel müdürlüğümüz tarafından basılan kimlik kartı kişinin adresine gönderilir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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