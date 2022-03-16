Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı - Son Dakika
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Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı

16.03.2022 11:22
Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 6 çocuktan 4'ü zihinsel engelli olan aileye sahip çıktı.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 6 çocuktan 4'ü zihinsel engelli olan aileye sahip çıktı.

Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesinde yaşayan Kaya ailesinin 6 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli. Kirada kalan ve geçimini sağlamakta zorlanan aileye Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu sahip çıkarak ayni ve nakdi destek sağladı. 3 kız ve bir erkekten oluşan engelli kardeşlerin yaşları 9 ile 22 arasında değişiyor. Dünyaya engelli olarak gözlerini açan kardeşler için aile bugüne kadar çalmadık hastane ve gitmedik doktor bırakmamış. Ancak tüm çabalara rağmen tıbbi olarak tedavi imkanı bir türlü bulunamamış.

Kaya ailesine destek AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan geldi. Başkan Beyoğlu, aileye yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda her türlü desteği vereceğini ifade etti. Osman- Gülten Kaya çifti, ziyaret ve destek sözünden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı
Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı
Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı

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Hüseyin Beyoğlu, Engelli, Beyoğlu, Bağlar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli kardeşlerin ailesine Başkan Beyoğlu sahip çıktı - Son Dakika


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