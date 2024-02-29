Engelli kızı için emekli olan öğretmen, doğal besinlerle uzun bir hayat sağladı

Gümüşhane'de yaşayan 25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer, doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı Nur Hilal Başer'in daha uzun bir hayat sürmesi için 2007 yılında emekli olarak köye yerleşti. Tamamen doğal besinlerle beslenen Nur Hilal Başer, 28 yaşına ulaştı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gözeler köyünde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Yaşar Temel Başer (67), hayatını Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası engelli kızı Nur Hilal Başer'e adadı. MPS hastalığı tanısının koyulmasının ardından doktorların "15 yaşını göremez" dediği kızı için harekete geçen Başer, 25 yıllık öğretmenlik mesleğinden emekli olarak 2007 yılında Gözeler köyüne yerleşti. Kızlarının daha uzun bir ömür geçirmesi için mücadele eden Yaşar Temel Başer ve eşi Rabia Başer, engelli kızlarını 17 yıldır kendi bahçelerinde ürettikleri ve hayvanlarından elde ettikleri doğal ürünlerle besleyerek 28 yaşına kadar yaşamasını sağladı.
Doğal ürünlerin ve temiz köy havasının kızının uzun yıllar yaşamasında çok etkili olduğunu söyleyen Rabia Başer (67), kızlarının bakımını hiçbir zaman aksatmadıklarını belirtti.
"Kendimi tamamen çocuğuma adadım"
Gıdaların yanında köydeki temiz hava ve suyun da kızının uzun yaşamasında etkili olduğunu ifade eden Yaşar Temel Başer, "Erken emekli olmamın en büyük nedeni rahatsız olan kızım. Kızımın daha uzun ve sağlıklı yaşaması için emekli olup köye gelmeyi tercih ettim. Köyde kızımızı organik ve sağlıklı yiyeceklerle, hayvansal gıdalarla besliyoruz. Daha sağlıklı ve daha faydalı oluyor onun için. Hava ve suyun da temiz olması sağlıklı olmasında etkili. Kızımı Çapa Tıp Fakültesi'ne götürdüm. Burada yapılan tetkikler ve tedaviler sonuç vermedi. Oradaki doktorlar da bu hastalıkta hastanın çok uzun yaşamayacağını söylediler. Ben de artık tedavi olmadığı için kızımı alıp Gümüşhane'ye geldim ve emekli oldum. Çok işe yaradı, şu yaşa kadar ufak tefek sıkıntılar haricinde herhangi bir sorun yaşamadık. Kendimi tamamen çocuğuma adadım" dedi.
Kızlarının yemeği ve temizliğini aksatmadıklarını söyleyen Rabia Başer de, "Günlük çocuğumuzla ilgileniyoruz, hem yemesi, hem temizliği. Çapa Tıp Fakültesi'nde hocalar bana 'Giderse 15 yaşına kadar gider' dediler" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika › Yerel › Engelli kızı için emekli olan öğretmen, doğal besinlerle uzun bir hayat sağladı - Son Dakika
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Maç sonrası soyunma odasında isyan yaşandı. Teknik Direktör İsmail Kartal, öğrencilerine sitem ederek maçları kazanarak telafi etmeleri gerektiğini söyledi. Kaptan Mert Hakan Yandaş ise takım arkadaşlarına sert çıkarak ruhsuz oyunu eleştirdi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı.
Dizisi final yaptıktan sonra Bali'ye tatile giden Serenay Sarıkaya, ülkeye döner dönmez soluğu aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Mert Demir'in konserinde aldı. Demir'i izleyen Sarıkaya, şarkılara da eşlik etti.
Arda Turan, UEFA TV'ye yaptığı açıklamada EURO 2008'deki yarı final maçını ve o dönemdeki takım arkadaşlarını özlediğini belirtti. Turan, o turnuvada başarılı bir performans sergilediklerini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini şimdi daha iyi anladığını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. hanehalklarının nihai tüketim harcamaları da yüzde 12,8 oranında arttı.
2024-2025 sezonunda beIN Sports'la sözleşmesi sona erecek olan Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu hala belirsizliğini koruyor. Yayın ihalesi için dört firma şartname aldı ve Saran Medya teklifini 150 milyon euroya yükseltti. Saran Grubu, ihale süresinin 5 yıl olmasını talep etti. TFF bu teklifi beklemeye alırken, beIN Sports'tan geri dönüş bekleniyor.
Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı. Buna göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim, pompaya 1 Mart itibariyle yansıtılacak.
Gazeteci Emin Çapa, bir televizyon programında İzmir ziyaretinde yaşananları paylaştı. Çapa, İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini ve hizmet alamadıklarını ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Wilfried Zaha hakkındaki açıklamalarının ardından Fildişi Sahilli oyuncunun yaptığı paylaşımın perde arkası ortaya çıktı. Zaha'nın paylaşımının Okan Buruk'a tepki olarak yapılmadığı, idman sonrası neşeli olduğu ve birkaç saat sonra paylaşımı yaptığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?