Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti

13.05.2022 10:36
Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti

Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurs gören engelli öğrenciler Yaz Festivali organizasyonda unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurs gören engelli öğrenciler Yaz Festivali organizasyonda unutamayacakları bir gün yaşadılar. Çocukların gönüllerince eğlendikleri bu festivalde Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Dünyalar güzeli kardeşlerimiz" diye bahsettiği kursiyerleri yalnız bırakmadı.

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yapıldığı festivalde özel çocuklar, kaşıkla yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı ve sandalye kapmaca oynarken ortaya renkli görüntüler çıktı. Modern dans gösterisi ve Harmandalı gösterileriyle konuklara eşsiz gösteri sergileyen kursiyerler konuklardan büyük alkış topladı.

Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ile tüm engelli bireyler dönem içerisinde el sanatlarından, beden eğitimine, dans ve tiyatro, müzik kursları eğitimlerini alırken, Yaz Festivalinde açtıkları sergi ile dönem boyunca yaptıkları çalışmaları tüm konuklara sergileme fırsatı buldular. Büyük beğeni toplayan sergi, engelli öğrencilerin bu gününde onların kalplerini yumuşattı. Engelli dostu, engelsiz şehir olma yolunda çalışmalarını sürdüren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın tüm çabası ve gayreti engellilerin toplumsal yaşama katılması ve gündelik zorluklardan uzak bir yaşam sürdükleri ilçe haline getirmek.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yaşama sevinci ile hayata tutunan siz değerli kardeşlerimiz, örneksiniz. Evet, biz büyük bir aileyiz. Bu büyük ailemizin en kıymetlileri sizlerin sadece bir gün değil her gün yanında olmaya çalışıyoruz. Hayatı paylaşmak için engel yok, dayanışmaya engel yok, sevgiye engel yok, empatiye engel yok ve Mustafakemalpaşa'mız, tüm değerli hemşerilerimizin desteği ve birlikteliği ile her anlamda engellerin ortadan kalktığı bu konuda Türkiye'nin en örnek şehirlerinden biri olacak. Birlikte çok şeyler başardık ve size söz birlikte daha çok güzel çalışmalara imza atacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti
Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti
Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti

YORUMLAR
500
Mardin'de engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği Mardin'de engellilere tekerlekli sandalye ve ortopedik yatak desteği Turkcell Diyalog Müzesi'nde ziyaretçi sayısı yarım milyona ulaştı Turkcell Diyalog Müzesi'nde ziyaretçi sayısı yarım milyona ulaştı

Mehmet Kanar, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti - Son Dakika


Son Dakika
10:39 13 Mayıs'ta dolar 15,46 seviyelerinde alıcı buluyor
10:39 Mart ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 9,6 arttı
10:37 Terhisine 70 gün kala geminin motor dairesinde ölmüştü! 11 yıl sonra şehit sayıldı
10:30 İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na verilen cezaya tepki: İstanbul kaybedildiği için bunlar oldu
10:27 Kılıçdaroğlu'nun "başkanlarımız işlerine odaklansın" açıklaması, Yavaş ve İmamoğlu aday olmayacak diye yorumlandı
10:23 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Meli Bendeli tüm yaşadıklarını Armağan Çağlayan'a anlattı
10:04 Ev hapsinden kurye kılığında kaçan Pussy Riot lideri Alyokhina: Putin'den korkmuyorum
10:03 Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu
09:59 Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!
09:58 Kıskançlık krizine giren kadın, makasla kocasının cinsel organını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 10:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli öğrencilerin yaz festivali Mustafakemalpaşa'yı gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement