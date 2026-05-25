Tuana\'nın hayalini Başkan Orhan Çerkez gerçekleştirdi

25.05.2026 12:10  Güncelleme: 12:17
Benim Ailem temalı resim yarışmasında İstanbul birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan engelli Tuana Nazlı Karaketir'in ailesi ve öğretmenlerine yemek verme hayali, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Benim Ailem" temalı özel eğitim resim yarışmasında hafif düzey yetersizlik kategorisinde İstanbul birincisi ve Türkiye üçüncüsü olan engelli öğrenci Tuana Nazlı Karaketir, başarısıyla büyük gurur yaşattı. Yarışma öncesinde kazanması halinde ailesi ve öğretmenlerine yemek ikram etmek istediğini söyleyen Tuana'nın bu anlamlı isteği, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Orhan Çerkez, Tuana'nın ailesi ve öğretmenleriyle bir araya gelerek yemek ikramında bulundu. Samimi anların yaşandığı buluşmada Tuana, yarışmada derece alan resmini Başkan Çerkez'e anlattı. Çizdiği resimde annesini, kardeşini, anneannesini, dedesini ve engelli dayısını resmeden Tuana'nın aile sevgisini yansıtan çalışması büyük beğeni topladı.

Başkan Orhan Çerkez, Tuana'nın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tuana'nın başarısı hepimizi gururlandırdı. Onun hayallerine ortak olmak ve mutluluğunu paylaşmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

