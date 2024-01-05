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Doğuştan engelli çocuğa sınıf arkadaşları destek oluyor

Doğuştan bedensel engeli bulunan Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu öğrencisi Efe Ziypak, sınıf arkadaşları tarafından her gün okula tekerlekli sandalyeyle götürülüp getiriliyor. Arkadaşlarıyla kurduğu dostluk sayesinde engelleri aşan Efe, hiç yalnız kalmıyor. Okul yönetimi ve öğretmenlerin takdirini toplayan bu küçük yürekli çocuklar, Efe'ye destek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Doğuştan engelli çocuğa sınıf arkadaşları destek oluyor
05.01.2024 - 09:29,
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Doğuştan bedensel engeli bulunan Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Efe Ziypak, fiziksel engeli nedeniyle okula her gün tekerlekli sandalyeyle gidip geliyor. Ziypak'ı okula götüren sınıf arkadaşları Tunahan Ensar Karatosun, Yusuf Emir Kacır ve Yiğit Akif Uzuner kurdukları dostluk sayesinde engelleri ortadan kaldırarak Efe'yi bir an olsun yalnız bırakmıyorlar.

Hem sıkı dost, hem de kapı komşusu olan 3 arkadaş Efe'nin hem umudu, hem de en büyük destekçisi oldular. İlkokul 1'inci sınıftayken oğlunu okula getirip götüren aileden görevi bu sefer 3 arkadaş devralarak, 2 yıldır Efe'yi her gün okula getirip götürmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Sabah derse, öğlen yemeğe, çıkışta da arkadaşlarını güle oynaya eve götüren 3 arkadaş kurdukları iletişimle çevresindekilere örnek oluyorlar. Okul yönetiminin, öğretmenlerin takdirini toplayan kendileri küçük yürekleri büyük çocuklar, boş vakitlerinde de hep birlikte zaman geçirerek Efe'nin yanından bir an olsun ayrılmıyorlar.

"Efe ile birlikte güzel vakit geçiriyoruz, çok mutluyuz, arkadaşımızı çok seviyoruz"

Arkadaşlarını çok sevdiğini söyleyen Efe Ziypak, günlerinin çoğunun bu şekilde hep birlikte geçtiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımı seviyorum, hepsini çok çok seviyorum. Çok iyiler, onlara teşekkür ederim" dedi. "Efe'yi severek getirip götürüyoruz, mutluyuz" diyerek konuşan arkadaşlar, "Her gün böyle Efe'yi okula getirip, eve götürüyoruz. Çok mutluyuz, severek getirip götürüyoruz, hiç yorulmuyoruz" ifadelerini kullandılar.

Efe'yi evine kadar getiren çocuklar daha sonrasında annesine, babasına teslim ettikten sonra Efe'nin yanından ayrılarak kendi evlerine gitmek üzere yola koyuluyorlar.

"Okulumuzda matematik, fen bilgisi, Türkçe gibi derslerin yanında ahlaki eğitime de çok önem veriyoruz"

Okul müdürü Murat Aydın, okulda verilen teorik bilgilerin, eğitimin yanı sıra ahlak eğitimini de önemsediklerinin altını çizerek, öğretmenler olarak dayanışma ve birliktelik duygusunu çocuklara aşılama gayreti içerisinde olacaklarını bildirdi. Öğrencilerinin göstermiş olduğu davranıştan ötürü kendilerine ve ailelerine teşekkürlerini ileten Aydın, "Efe Ziypak özel bir öğrencimiz, birinci sınıftan itibaren 3 senedir okulumuzda eğitim görüyor. İlk yıl Efe, ailesiyle birlikte okula gelip gitmekteydi. İkinci ve üçüncü sınıfta tamamen gönüllük esasına dayanarak Tunahan Ensar Karatosun, Yusuf Emir Kacır ve Yiğit Akif Uzuner arkadaşlar Efe'yi götürüp getirmeye başladılar. Bu durumdan gerek Efe olsun, gerek diğer öğrencilerimiz olsun son derece memnunlar. Biz okulumuzda matematik, fen bilgisi, Türkçe gibi akademik eğitimlerin yanı sıra ahlaki eğitime de çok önem veriyoruz. Dayanışma ve birliktelik bu ahlaki eğitimin bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza merhamet, yardımseverlik, dayanışma ve birliktelik duygularını aşılamaya çalışıyoruz. Vermiş olduğumuz eğitimlerin, emeklerin karşılığını bu şekilde görünce biz öğretmenler olarak çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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