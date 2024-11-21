Engelli Orhan Alp, Akülü Sandalyeye Kavuştu - Son Dakika
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Engelli Orhan Alp, Akülü Sandalyeye Kavuştu

Engelli Orhan Alp, Akülü Sandalyeye Kavuştu

Elazığ'da üniversite öğrencileri, yüzde 92 fiziksel engelli Orhan Alp'e akülü sandalye bağışladı.

21.11.2024 13:19
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Elazığ'da üniversite öğrencilerinin bağışının ardından yüzde 92 fiziksel engelli Orhan Alp, akülü sandalyesine kavuştu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan yüzde 92 fiziksel engelli Orhan Alp, akülü tekerlekli sandalye talebini Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat'a iletti. Başkan Fırat'ın girişimleri sonucunda duruma duyarsız kalmayan Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından bir adet akülü sandalye alındı. Akülü sandalye, Başkan Fırat tarafından Alp'e teslim edildi. Öte yandan fakülte öğrencilerinin 8'inci bağışı olduğu öğrenildi.

Başkan Fırat, "Keban'da oturan Orhan kardeşimiz akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Artık dışarı çıkacak, istediği gibi zaman geçirecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yüzündeki mutluluğu görmek her şeye değer. Kazasız ve sağlıklı iyi günlerde kullanması diliyorum. Akülü sandalyede emeği olan bir birinden değerli Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bugüne kadar 8. akülü tekerlekli sandalye aldı" dedi.

Başkan Fırat'ta akülü sandalye hediyesinden dolayı teşekkür eden Orhan Alp ise "Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı Metin Fırat talebimi karşılıksız bırakmadı. Ailemin yardımı olmadan yürümekte zorlanıyordum. Bundan sonra kendi işimi kendim görebileceğim için çok mutluyum. Desteklerinden başkanıma ve Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerine hocama teşekkür ediyorum. Kedilerinden Allah razı olsun " diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Orhan Alp, Akülü Sandalyeye Kavuştu - Son Dakika

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