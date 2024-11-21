Engelli Rampasına Araç Park Eden Sürücülere Tepki

Yerel

Antalya'da evine gittiği sırada engelli rampasına park eden otomobil nedeniyle kaldırıma geçiş yapamadığı için, araca elindeki penseyle vurarak zarar veren bedensel engelli Tanju Mete (51), yine aynı rampada araç görünce çılgına döndü. Bu sefer araca zarar vermeyen ancak yine kaldırıma çıkamadığı için tepki gösteren Mete, "Dışarıya çıktığımda da önümde engellerin olmaması gerekiyor. Sokağa çıktığımızda, evimize dönerken mutsuz dönüyoruz" dedi.

Antalya'ya 2012 yılında yerleşen, geçirdiği bisiklet kazası sonrası omuriliğinin kırılması nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hayatını devam ettirmek zorunda kalan Tanju Mete (51), geçtiğimiz ay evine gitmek istediği sırada Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi 3805 Sokak üzerindeki kaldırımdan inmek istedi ancak engelli rampasının önüne park edilen bir otomobil nedeniyle geçiş yapamadı. Geriye dönüp araç trafiğinin olduğu noktadan park eden otomobilin yanına gelen Mete, elindeki penseyle araca zarar vermeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Mete ve aracı park eden ismi henüz öğrenilemeyen sürücü birlikte polis ekiplerine durumu anlatarak ifade verdi. Bu olayın ardından geçtiğimiz günlerde aynı güzergahı kullanan Mete, yine aynı kaldırımdaki rampa önüne park edilen aracı görünce çılgına döndü. Mete, yaşadığı mağduriyeti cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip duruma tepki gösterdi.

"Dubaların caydırıcı olacağını düşünmüyorum"

Mete, sesini duyarak rampaların etrafına plastik dubalar yerleştiren belediye yetkililerin aldığı yöntemin, engelli vatandaşlar için yeterli olamadığını dile getirdi. Engelli rampasının önüne park eden duyarsız araç sürücülerine isyan eden Mete, "Ben bu dubaların caydırıcı olacağını düşünmüyorum. Çünkü kaldırımın üstüne bile çıkan sürücüler, dubalar araçlarına zarar vermediği için rahatlıkla ezip üzerine çıkabiliyor. Bunun metal yapılması gerekiyor ya da kaldırımlardaki gibi betondan koyulması gerekiyor. Dubaların, araçlar üzerine çıkmaya çalıştığında zarar görecek şekilde yapılması gerekiyor, ancak bu şekilde insanlar araçlarını korumak için park edemez" dedi.

"Sokağa çıktığımızda, evimize dönerken mutsuz dönüyoruz"

Yaşadığı mahalledeki sorunun sadece rampaların önüne konan araçlardan ibaret olmadığına vurgu yapan Tanju Mete, muhtarlık binası da dahil birçok yerde engelli rampası bulunmadığı için, engelli bireylere yönelik kolaylık sağlayan önlemler sağlanması gerektiğine işaret etti. Mete, şöyle devam etti: "Mahalledeki sorun sadece engelli yerlerine ya da yaya geçitlerine araç park edilmesi değil ki, aynı zamanda araçların çok korkunç derecede buradan geçiyor olması. Trafikte herhangi bir düzenleme olmaması, yollardaki o hız bariyerlerinin olmaması gibi bir sürü sorun var. İş yerlerinde de sorun var, belediyeler her yeni açılan işletmeye ruhsat veriyor ama hiçbirisinde engelli girişi yok. Örneğin, muhtarla da konuştum, muhtarlığa rampa yapılması gerekiyordu. Hala rampası yok, muhtarlığa giremiyorum." Herkes "Engellileri hayata katmalıyız, engelliler yaşama katılmalı" diyor, kimse reddetmiyor. Covid sürecinde bir süre insanlar evinden çıkamadı, "Hayat durdu" diye kocaman başlıklar attık. Demek ki hayat sokaklarda hayat dışarıda, engelli olarak da dışarıdaki hayata katılamazsam hayata katılamamış oluyorum. Dışarıya çıktığımda da önümde engellerin olmaması gerekiyor, sadece tek bir yerde sorunla karşılaşmıyoruz ki; bir yere gidiyoruz, merdiven sorunu var, öbür tarafa gidiyoruz, kaldırımın çıkışını yapmış inişini yapmamış. Öbür tarafa gidiyoruz, önüne araç park etmiş. Sokağa çıktığımızda, evimize dönerken mutsuz dönüyoruz."

Antalya'nın engelli dostu bir şehir olmasını istediğini ifade eden Mete, şu ifadelere yer verdi: "Bu kentte engelli kişilerin yaşadığı çok ciddi sorunlar var ve ben Antalya'nın engelli dostu bir şehir olmasını istiyorum. Bunun için de gerçekten uğraşmak istiyorum. Mademki ben bu şehirde yaşıyorum, o zaman bu şehir engelli dostu bir şehir olacak. Son olarak, artık scooterlar çok fazla kullanılıyor ve scooterları ortaya bırakıp gidiyorlar. Bunun düzene oturtulması gerekiyor. Örneğin, belediyeler scooterları kiraya veren şirketleri uyarabilir ve doğru yere park edildiğinden emin olduktan sonra sistem kapatılabilir. Geçtiğimiz günlerde markete gittim, markette kaldırımın üstüne bir tane araba çıkmış, arabanın tam karşısına da orta kısma scooter bırakılmış. Ne sağından ne solundan geçebildim. Marketçiye seslendim, dışarıya çıktı, scooterı kenara aldı. Ondan sonra ben markete girebildim." - ANTALYA