Engelli Sporcunun Protez İhtiyacına Destek Çağrısı

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Engelli bireylerin hayatlarına normal şekilde devam edebilmesi için birçok yardım kampanyasına öncülük eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, beş yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası sol ayağını kaybeden Berkay Uslu'nun artık kullanılamaz halde olan protezinin yenilenmesi için başlatılan Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Başkan Kaya "Samet ve Alparslan'da başardık, hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde Berkay içinde başaracağız" dedi.

Daha önce üzücü bir kazada iki kolunu kaybeden Samet Aktepe'nin protez tedavisi ve SMA TİP 1 hastalığı ile mücadele eden minik Alparslan Sarıboğa'nın tedavisi için gerekli yardımın toplanmasına öncülük eden Başkan Kaya, bu kez 2024 Avrupa Büyükler Para-Karate Şampiyonası bronz madalya sahibi olan, Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Berkay Uslu için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Uslu'yu makamında ağırlayan Başkan Kaya, Milli sporcuyla uzun süre sohbet etti. 5 yaşında engelli olduktan sonra hayata tutunmaya devam eden ve spora yönelen Uslu'yu başarıları için tebrik eden Başkan Kaya, genç sporcunun artık kullanılamaz durumda olan protezinin yenilenmesi için başlatılan kampanyaya destek çağrısında bulundu. Uslu'nun Başkan Kaya'yı ziyaretinde, yine Başkan Kaya'nın öncülüğünde başlatılan bir destek kampanyası ile protez kollarına kavuşan Samet Aktepe'de yer aldı.

"160 bin TL'ye ihtiyaç var"

Protezin yenilenmesi için gerekli olan 160 bin TL'nin yardım kampanyası ile kısa sürede toplanarak genç sporcunun normal hayatına rahat bir şekilde devam edeceğine inandığını belirten Başkan Kaya, "Samet ve Alparslan'da başardık, hayırsever ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde Berkay içinde başaracağız. Daha küçük bir çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası bir bacağını kaybeden, Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve aynı zamanda madalyalı milli sporcumuz Berkay Uslu evladımızın, yenilenmesi gereken protezi için gerekli olan 160 bin TL'nin en kısa sürede toplanması ve genç kardeşimizin hayatına normal şekilde devam etmesi için tüm hayır sever ve duyarlı vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız Aydın Valiliği onaylı yardım kampanyamıza katkıda bulunabilirler. Tüm vatandaşlarımızı Berkay evladımıza destek olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kendisine destek olduğu için Başkan Kaya'ya teşekkür eden Uslu, görüşme sonrası "Uzun süredir kullandığım protezimin yenilenmesi için Nisan ayından bu yana devam eden bir yardım kampanyamız var. Maalesef gerekli olan miktarın çok azı toplanabildi. Başkanımız Aytekin Kaya kampanyamızın duyurulması için öncülük ediyor. Bu süreçte beni yalnız bırakmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım kısa sürede kampanya amacına ulaşır ve yeni protezime kavuşurum" dedi. - AYDIN