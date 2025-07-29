Engelli Vatandaşın Kabusu: Taşlı Saldırılarla Huzursuz Yaşam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Engelli Vatandaşın Kabusu: Taşlı Saldırılarla Huzursuz Yaşam

29.07.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da yıllarca sokakta yaşadıktan sonra engelli maaşıyla kiralık bir ev tutan Gökhan Bürelli, mahalledeki gençlerin taşlı saldırıları sebebiyle korku içinde yaşıyor. Huzur içinde yaşamak isteyen engelli vatandaş, yaşadığı saldırılarla adeta bir kabus hayatı sürdüğünü dile getirdi.

Manisa'da yıllarca sokakta yaşadıktan sonra, engelli maaşıyla kendine kiralık bir ev tutan adamın hayatı son 3 yıldır mahalledeki gençlerin evine yaptığı taşlı saldırılarla kabusa döndü. Evinin penceresine yazdığı 'Bu evde mutluluk var' ifadelerinin aksine korku içinde yaşayan engelli vatandaş, tek isteğinin huzur içinde yaşamak olduğunu söyledi.

Babasını kaybettikten sonra kimsesi kalmayan ve 4 yıl boyunca sokaklarda yaşadıktan sonra, devletin sahip çıktığı 35 yaşındaki engelli Gökhan Bürelli, kendisine bağlanan engelli maaşı ile Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi'nde tuttuğu bir evde yaşıyor. Evinin camına 'Bu evde mutluluk var' yazısı yazarak huzur içinde bir yaşam sürmeyi amaçlayan Bürelli'nin hayatı ise son 3 yıldır yaşadığı saldırılarla adeta kabusa döndü. Camları defalarca taşlanan ve kırılan, kapısı zorlanan Bürelli, her saldırıda korkularının arttığını ancak engelli maaşıyla başka bir ev tutamayacağı için evini değiştiremediğini anlattı. Taş atan gençleri caydırmak için evinin önüne güvenlik kamerası da taktıran Bürelli, her saldırı sonrası emniyete başvuruda bulunduğunu ve 1 kişi hakkında dava açıldığını söyledi.

"Engelliyim ama huzur içinde yaşamaya benim de hakkım var"

Hayatı zorluklarla geçen Bürelli, "4 sene dışarıda yaşadım. Daha sonra ev tuttum ve 3 senedir bu evdeyim. Engelli maaşım var ve onunla geçiniyorum. Belediyemiz yemek ve erzak getiriyor. 3 sene zamanında aşağı mahallenin çocukları haftada 2-3 gün gelip evime taş atıyorlar. Cam kırılıyor, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan para yardımı alıp camı taktırdım. Kamera taktırdım ama Spil Mahallesi'nin gençleri engelli olduğum için gelip bana rahatsızlık veriyor. Kimsem yok. En son 27 Temmuz akşamı oldu. 5-6 kişi gelip taş atıp kaçıp gittiler. Namaz kılarken taş geliyor büyük korku yaşıyorum. Gece 04.00'te yattım. 'Acaba yine gelecekler mi, bana bir şey yapacaklar mı?' diye korkuyorum. Buradan çıksam başka bir ev tutamam. Eskisi gibi dışarılarda kalırım. Pencereme 'Bu evde mutluluk var' yazdırdım. Mutluyum ama huzursuzum, korku var. Acaba yine gelip bir şey yapacaklar mı diye çok korkuyorum. Engelliyim ama huzur içinde yaşamaya benim de hakkım var. Lütfen diğer insanlar gibi bu huzuru bana çok görmeyin" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelli maaşı, Güvenlik, 3-sayfa, manisa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Vatandaşın Kabusu: Taşlı Saldırılarla Huzursuz Yaşam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor 4 bin yıllık Antik Mısır gizemli el izi ortaya çıktı, tarih yeniden yazılıyor!
Sivas’ta kene bir can daha aldı Sivas'ta kene bir can daha aldı
Fildişi Sahili’nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı Fildişi Sahili'nde katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 51 yaralı

12:12
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
11:33
Vatandaşlar diken üstünde İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
Vatandaşlar diken üstünde! İlçenin göbeğinde pes dedirten görüntü
10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ’’meczup’’ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren ''meczup'' imajı çiziyor
10:15
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
16:42
Konyaaltı Sahili’nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu
16:41
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
16:36
Dalaman’da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
Dalaman'da Sınav Skandalı: Akrabalara Torpil İddiası
16:22
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
16:15
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
16:11
10 numarayı Orkun’a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi
16:09
Trump: Putin’e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Trump: Putin'e Ukrayna ile anlaşmak için 10 gün süre veriyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 12:31:18. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Vatandaşın Kabusu: Taşlı Saldırılarla Huzursuz Yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.