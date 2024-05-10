Engelliler Haftası etkinlikleri Ünye'de gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Engelliler Haftası etkinlikleri Ünye'de gerçekleştirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde engellilerin yaşamına dikkat çekildi. Etkinlikler kortej yürüyüşü ve stant açılışıyla başladı.

10.05.2024 22:51
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Engelliler engelsiz yaşama dikkat çekti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik geçekleştirildi.

Yüzüncü yıl mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle rehabilitasyon merkezilerinin stantlarının açılışı gerçekleştirildi.

"Engelsiz yaşam konusunda başarılı bir kentiz"

Açılışta bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Engelli kardeşlerimiz ile ilgili bugün hem farkındalığın oluşması, hem de günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldik. Engelli kardeşlerimize verilen fırsatlar neticesinde neler yapılabildiğini burada görebilme fırsatı bulduk. Daha önceki ziyaretlerimizde hakikaten çok özel çalışmalar ortaya koymuşlardı. Bugün de aynı çalışmaları görmekten son derece memnun kaldık. Tabii yerel yönetim olarak bizler de engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşam anlamında bir şehirde rahat edebilmeleri açısından ne gerekiyorsa gerekli hazırlıkları yapmak ve hayata geçirmek noktasında birlikte çalıştığımızı ve Ünye olarak bu konuda birçok şehirden önde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bu hafta ihtiyaçların belirlenmesine ve farkındalığın oluşmasına vesile olsun diyor, Engelliler Haftasını kutluyorum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık hafta boyunca etkinliklerde görev alacak kurum ve kuruluşları tebrik ederek başarılar diledi.

Etkinliklere ayrıca Engelli dernekleri başkanları, Daire Amirleri ve Sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası etkinlikleri Ünye'de gerçekleştirildi - Son Dakika

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