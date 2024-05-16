Engelliler Haftası'nda Engeller Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Engelliler Haftası'nda Engeller Sergilendi

Çankırı'da düzenlenen 'Engelliler Haftası' etkinliklerinde engelli bireyler, sergiledikleri gösterilerle büyük alkış aldı. Halk oyunları ve tiyatro gösterileriyle vatandaşları etkileyen özel bireyler, program sonunda ödüllendirildi.

16.05.2024 20:46
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Engeller sergiledikleri gösterilerle aştılar

ÇANKIRI - Çankırı'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler, sergiledikleri gösterilerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Çankırı'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Fuar yolunda gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çeşitli programlar ile devam etti. Özel bireyler, sergilediği halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programın sonunda, engelli bireylere yönelik tutum ve davranışlar konusunda eğitim veren 17 kamu personeline ve kurumlardan eğitim alan birer personele belge takdim edildi.

Kaynak: İHA

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