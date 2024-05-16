Engelliler Haftası'nda Engeller Sergilendi

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Engeller sergiledikleri gösterilerle aştılar

ÇANKIRI - Çankırı'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde engelli bireyler, sergiledikleri gösterilerle vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Çankırı'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Fuar yolunda gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan etkinlik Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çeşitli programlar ile devam etti. Özel bireyler, sergilediği halk oyunları ve tiyatro gösterileri ile vatandaşlardan büyük alkış aldı. Programın sonunda, engelli bireylere yönelik tutum ve davranışlar konusunda eğitim veren 17 kamu personeline ve kurumlardan eğitim alan birer personele belge takdim edildi.