Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler

Engelliler Haftası\'nda gönüllere dokunan ziyaretler

Engelliler Haftası kapsamında Erzurum'da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.

12.05.2025 16:15  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engelliler Haftası kapsamında Erzurum'da bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, hem üretime katılan engelli bireyleri hem de bakım ve destek hizmeti alan vatandaşları ziyaret ederek moral verdi. Ziyaretlerde engellilerle sohbet edildi, çalışanlara hediyeler takdim edildi, 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı.

Fabrika ziyareti: Üretime katkı takdir edildi

İlk ziyaret, kentte faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına yapıldı. Fabrikada çalışan engelli bireylerle buluşan heyet, Fabrika Müdürü Murat Yurttaş'tan üretim süreci ve fabrikanın genel işleyişi hakkında bilgi aldı. Engelli bireylerin üretime katkılarını yerinde gözlemleyen kurum müdürleri, fabrikanın sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttüğü çalışmaları takdir etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Engelli bireylerin üretimin bir parçası olması, toplumsal kalkınmanın temelidir. Bizler, engellilik durumunu bir eksiklik değil; farklılık olarak gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Her bireyin toplumda eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Sadece özel günlerde değil, yılın her günü engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bugün burada onların çalışma ortamlarında bulunmak, üretime sağladıkları katkıyı yerinde görmek bizim için çok kıymetli. Kamu kurumlarımız, yerel yönetimler ve özel sektörle iş birliği içinde yürüttüğümüz her adım, bu kardeşlerimizin yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın sizlere selamlarını ve iyi dileklerini iletmek isterim."

Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu ise şunları söyledi: "Engelli kardeşlerimizin iş gücüne katılımını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın sizlere selamlarını iletiyorum."

Mutlu, 2025 Aile Yılı kapsamında engellilere yönelik istihdam imkanlarının artırıldığını belirterek şöyle devam etti: "Kamu ve özel sektörde engelli bireylerin istihdamına dair teşvikler devam ediyor. İŞKUR olarak mesleki eğitim kurslarından danışmanlık hizmetlerine kadar çok yönlü destekler sunuyoruz. Her bir engelli vatandaşımızın kendi yetenekleri doğrultusunda üretime katılmasını sağlamak öncelikli hedefimiz. Bu kapsamda 13-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Engellilere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı, iş dünyasıyla daha kolay buluşma imkanı sağlayacak."

Ziyaretin sonunda fabrika çalışanlarına çeşitli hediyeler takdim edildi.

Güzide Bakım Merkezi'nde Duygusal Anlar ve Hemşireler Günü Kutlaması

Ziyaretlerin ikinci durağı Güzide Bakım Merkezi oldu. Kurumda kalan engelli bireylerle yakından ilgilenen heyet, onlarla sohbet ederek moral verdi. Ziyaret sırasında bakım merkezinde görev yapan hemşire ve sağlık personelinin 12 Mayıs Hemşireler Günü de kutlandı. Kurum personeline çeşitli hediyeler sunularak özverili hizmetleri için teşekkür edildi.

Koordinasyon Merkezi Ziyareti: İş Birliğine Vurgu

Aynı ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti. Kurum Müdürü Mahmut Temel'den merkez çalışmaları hakkında bilgi alan Aykut ve Mutlu, burada bulunan engelli bireylerle de bir süre sohbet etti. Merkezin yürüttüğü sosyal destek ve rehabilitasyon faaliyetleri takdirle karşılandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, engellilere yönelik hizmet ve altyapı çalışmaları dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Zihinsel Engelliler Derneği ile Final

Ziyaret programının son durağı ise Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği oldu. Dernek Başkanı Şaban Hepekbiç ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu buluşmada, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar, çözüm önerileri ve iş birliği imkanları görüşüldü. Dernek üyeleri, yapılan bu anlamlı ziyaretin kendileri için büyük moral olduğunu ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, erzurum, Yerel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:04:52. #7.13#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda gönüllere dokunan ziyaretler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.