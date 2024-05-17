Engelliler Haftası'nda Kezban Kaya'nın ambulans hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Yerel

Engelliler Haftası'nda Kezban Kaya'nın ambulans hayali gerçek oldu

Engelliler Haftası\'nda Kezban Kaya\'nın ambulans hayali gerçek oldu

Tekirdağ'da engelli bir genç kız olan Kezban Kaya, Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi ve Ambulans Servisi tarafından desteklenerek ambulansta çalışma hayalini gerçekleştirdi. Kıyafetlerini giyerek ambulansla bir tur atan Kaya, senaryo gereği bir hastaya müdahale etti. Kaya, bu deneyimiyle doktor olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı ise Kezban için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

17.05.2024 18:13
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Tekirdağ'da yıllardır ambulansta sağlık çalışanı olarak görev yapma hayali kuran 23 yaşındaki Kezban Kaya'nın hayali Engelliler Haftası'nda gerçek oldu.

Mental bozukluğu bulunan Kezban Kaya'nın hayalini gerçekleştirmek için Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi ile Ambulans Servisi yetkilileri harekete geçti. Kendisi için hazırlanan özel sağlık çalışanı kıyafetlerini giyen Kezban Kaya, ambulansla kısa bir tur attı. Telsizle anonslar yapan Kaya'nın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Temsili olarak Acil Tıp Teknisyeni olan engelli genç kız, kısa şehir turunun ardından Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi önünde senaryo gereği fenalaşan bir hastaya müdahale etti. Kaya, hastanın gerekli kontrollerinin yaptıktan sonra sağlık çalışanları ile birlikte sedyeyle hastayı ambulansa bindirdi.

"Bugün doktor oldum"

Kezban Kaya, "Bugün doktor oldum. Benim için çok güzel bir gündü. Mehmet ağabeyime teşekkür ederim. Doktor olmak çok iyi bir duyguydu. Hastaya müdahale yaptım. Tansiyonunu ölçtüm. Nabzına baktım. Trafikte de anons ederek yolları aştım. Hastayı iyileştirdim" dedi.

"Bir yıldır 'ambulansçı olacağım' diyordu"

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar da, "Bizim her sene bir hayal kutumuz var. Bu sene biraz kısıtlı tuttuk. Ama Kezban bir yıldır 'Ambulansçı olacağım' diyordu. Biz de bunun Mehmet kardeşimiz ve eşiyle paylaştık. Zaten derneğimize her zaman her konuda destek oluyorlar. Bizim isteğimizi ikiletmediler. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda bize güzel bir anı bıraktılar. Kezban için, hepimiz için çok güzel bir anı oldu Seneye çok farklı hayallerimiz var" dedi.

Ambulans yetkililerinden Zeliha Yıldırım da, "Bir gencin hayalini gerçekleştirmek çok güzel, buna vesile olmak güzel. İnşallah daha güzel günlerde de birlikte oluruz" derken Mehmet Yıldırım ise, "Özel çocuklarımıza elimizden geldiğince destek olmamız lazım. Biz onlara engel olmazsak onlar için hayat yaşanabilir olur" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda Kezban Kaya'nın ambulans hayali gerçek oldu - Son Dakika

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