Engelsiz hayatlar sıra gecesiyle moral buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sıra gecesi etkinliğinde engelli bireyler ve aileleri, unutulmaz anlar yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, engelsiz bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sevil Soysal Maral ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu sahne aldı.

Urfa türküleri eşliğinde doyasıya eğlenen katılımcılar, davulun ve müziğin ritmine kendilerini bırakırken renkli ve görülmeye değer anlar ortaya çıktı. Program, birlik, beraberlik ve sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer aldı. - ŞANLIURFA