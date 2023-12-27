Engelliler Yeni Yıl Programında Buluştu

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nefes Engelliler Sosyal Tesisleri ile Eğitilebilirler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin öğrencileri, Türkiye'nin ilk çocuk müzesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nde düzenlenen yeni yıl programında bir araya geldi.

Alçı boyama etkinliği ilebaşlayan programda, çeşitli aktiviteler yapan özel bireyler, Veterinerlik ve Vahşi Yaşam ile Masal Atölyesi'nde de hayvanların yaşam alanlarını keşfetti.

Engelli bireylerin ailelerinin de bulunduğu etkinlik, öğretmenler tarafından canlandırılan masallarla devam etti. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, mikrofonu eline alarak şarkılar da söyledi. Özel bireyler, gün sonunda pasta keserek ve dans ederek yeni yıl heyecanını doyasıya yaşadı.

"YAŞAMA SEVİNÇLERİNİ ARTTIRMALIYIZ"

Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için göreve geldiği günden bu yana elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onları çalışma hayatına, sanata, kültüre, spora dahil ederek yaşama sevincini artırmak hepimizin görevidir. Ben göreve geldiğim günden beri bu amaçla hizmet ediyorum. İnsanlar arasındaki aşılmaz tek engel sevgisizliktir. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz; hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.