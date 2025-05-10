Engellilere Odaklanalım

Altı Nokta Körler Derneği Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Şube Başkanı Bayram Özen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Engellilerin sorunlarına değil, çözümlerine odaklanalım" dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen engellilik alanında karşılaşılan sorunların çözümü için kalıcı ve bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Özen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamasında, "Engelliler Haftası, yalnızca farkındalık oluşturmak için değil; aynı zamanda toplumu dönüştürmek, çözüm üretmek ve eşit yaşam hakkını savunmak için bir fırsattır. Görme engelliler başta olmak üzere tüm engelli bireylerin eğitim, istihdam, ulaşım ve erişilebilirlik gibi temel haklara erişimde ciddi engellerle karşı karşıya kalıyor. Yasal düzenlemeler de sahada tam anlamıyla uygulanmıyor" dedi.

Başkan Özen açıklamasının devamında, "Altı Nokta Körler Derneği'nin Türkiye genelindeki tüm şubelerinde olduğu gibi Aydın Şubesi de bu hafta boyunca çeşitli bilinçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Paneller, kurum ziyaretleri ve sosyal medya kampanyaları ile toplumsal duyarlılığın artırılması amaçlanıyor. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında gündeme gelen Engelliler Haftası, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak açısından önemli bir zaman dilimi. Bu haftanın sembolik etkinliklerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Bizler, bir haftalık ilginin ötesinde, yılın her günü eşitlik ve erişilebilirlik mücadelesi veriyoruz. Engellilik, bireyin değil, toplumun sorumluluğudur. Daha adil, daha erişilebilir ve daha kapsayıcı bir yaşam hepimizin ortak hedefi olmalıdır" ifadelerini kullandı. - AYDIN