\'Engelsiz Bursa Buluşması\'nda gönüller bir oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelsiz Bursa Buluşması'nda, özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alması için yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Vekili Şahin Biba, "Özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimden spora, kültürden istihdama kadar her alanda güçlü bir şekilde var olabildiği bir Bursa hedefliyoruz" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Emel Gözükara Durmaz, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, özel ihtiyaçlı vatandaşlar ve aileleri katıldı. Programda Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergiyi gezen Başkan Vekili Şahin Biba, masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"Asıl mesele, gönüllerdeki mesafleri kaldırabilmektedir"

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, insanı merkeze almayan hizmet anlayışının hiçbir zaman kalıcı olamayacağını söyledi. Özel ihtiyaçlı bireylerin hayatın her alanında yer almasının önemine değinen Başkan Vekili Biba, "Özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimden spora, kültürden istihdama kadar her alanda güçlü şekilde var olabildiği bir Bursa hedefliyoruz. Mesele yalnızca fiziksel engelleri kaldırmak değildir. Asıl mesele, gönüllerdeki mesafeleri kaldırabilmektir. Ön yargıları aşabilmektir. Birlikte yaşama kültürünü büyütebilmektir. Bunlar toplumun ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

"Tüm engeller sevgiyle aşılabilir"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman özel ihtiyaçlı vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Başkan Vekili Biba, "Hayatlarını büyük bir sevgiyle evlatlarına adayan, sabrın ve merhametin en güzel örneğini gösteren annelerimizin Anneler Günü'nü de kutluyorum. Kadınların emeği, duası ve mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir. İyi ki varsınız. Sevginin, birlikteliğin ve kardeşliğin olduğu yerde tüm engeller aşılabilir. Engelliler Haftası'nın toplumda farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, engellerin sevgi, birlik ve beraberlikle aşılabileceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özel ihtiyaçlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için birçok adım atıldığını anlatan Gözgeç, programın hazırlanmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz da eğitimden istihdama, sosyal desteklerden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldığını ve özel ihtiyaçlı bireylerin hayatlarına dokunulduğunu dile getirerek Engelsiz Bursa için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ise özel ihtiyaçlı bireylerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney, engelli vatandaşların sosyal hayatın, istihdamın, idarenin, kültürel hayatın ve sporun içinde yer almasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba tarafından özel ihtiyaçlı çocuk sahibi olan Münire Alkan'a Anneler Günü dolayısıyla çiçek takdim edildi. - BURSA