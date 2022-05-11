"Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı

11.05.2022 16:29

"Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı Samsun'un Bafra ilçesinde engelli vatandaşların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı "Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı.

"Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde engelli vatandaşların el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı "Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı.

Bafra Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde engelli kursiyerler tarafından en sanatları ürünleri yapıldı. Bafra Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli vatandaşların yaptığı el sanatları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından gerçekleştirildi. El sanatları usta öğreticisi Derya Bircan tarafından davetlilere geri dönüşümden yapılan anahtarlıklar hediye edildi. Halk Eğitim Merkezi saz kursuna devam eden kursiyerler tarafından yapılan müzik ziyafetinin ardından davetliler ay sonuna kadar açık kalacak olan sergiyi gezdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı konuşmada, "Bafra Belediyemizin Engelli Koordinasyon Merkezindeyiz. Kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan güzel ürünlerin açılışını yaptık. Engelliler Haftası münasebetiyle bu açılışı yaptık ama biz burada 12 ay boyunca engelli vatandaşlarımızla beraber bu tür faaliyetleri yürütüyoruz. Bu haftaya özel olarak da kursun yaptığı çalışmaların sergisini açtık. Çok güzel şeyler yapmışlar, hakikatten özverili çalışmaları var. Bu Engelli Koordinasyon Merkezimizde engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kurs münasebetiyle hem bir şeyler öğreniyorlar hem de bu öğrenme sırasında yaptıkları ürünleri de satıyorlar. Biz de onlara destek oluyoruz. Temmuz ayı içerisinde Kapıkaya Festivalimiz var. Orada bir standı bu işe ayıracağız. Engelli vatandaşlarımız orada ürünlerini satacaklar. Biz de onlara destek vereceğiz. Her zaman yanlarındayız" dedi.

El sanatları usta öğreticisi Derya Bircan, "Burayı bize belediye başkanımız tahsis etti. Engelli öğrencilerimizin gelip gitmesi için. Özellikle kadınlarımızın üretmesi için. Burada hem engelli hem normal arkadaşlarımızla birlikte çeyiz ürünleri, çantalar yapıyoruz. Geri dönüşümlerden ürünler yapıyoruz. Yani burada her şeyi değerlendiriyoruz. Bu ay sonuna kadar yaptığımız ürünler satışa çıktı. Bütün herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi açıldı
Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi açıldı
Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi açıldı
Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi açıldı

YORUMLAR
500
Atakum'da engelliler için farkındalık yürüyüşü Atakum'da engelliler için farkındalık yürüyüşü Bafra'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi Bafra'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi, Engelli, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:16:14. #1.12#
SON DAKİKA: "Engelsiz Emekler El Sanatları Sergisi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement