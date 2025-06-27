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Engelsiz Hava Yolu Seyahati

Engelsiz Hava Yolu Seyahati
27.06.2025 11:55
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Inclusive Aviation Curriculum projesi, engelli yolcular için huzurlu seyahat deneyimi sunuyor.

Erişilebilir hava yolculuğu için çalışmalar yürüten Kapsayıcı Havacılık Projesi'ni (INCLAVI) hayata geçiren ve Yaşar Üniversitesi'nin de paydaşı olduğu uluslararası konsorsiyum, havacılık sektöründe engelleri kaldıran proje geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi, havayolu ile seyahat eden engelli bireyler için engelsiz yolculuk deneyimi sunan "Inclusive Aviation Curriculum" (Kapsayıcı Havacılık Projesi) için eğitim içeriklerinin dijitalleştirilerek öğrenme ortamına aktarılmasını sağlıyor. Bu alandaki örnek çalışmaları ile bilinen Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi bu kez dezavantajlı bireyler için kolları sıvadı. Uluslararası havacılıkta yeni bir dönemin kapılarını açan projenin eğitim modüllerini web tabanlı ve mobil cihazlar için dijitalleştirdi.

Havacılıkta yeni bir dönem

Yaşar Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yasin Özarslan, Eylül 2022'de başlatılan ve Ağustos 2025'e kadar sürecek olan bu iddialı girişimin havacılık sektörü açısından çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek şunları söyledi:

"Kapsayıcı Havacılık Projesi (INCLAVI), sekiz üyeden oluşan bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor: Haaga-Helia University, Stichting Breda UAS, Özyeğin Üniversitesi, Careeria Oy, IATA Espaa SL, Erişilebilir Turizm için Avrupa Ağı ASBL, İGA Havalimanı İşletmesi ve Yaşar Üniversitesi. Proje, Avrupa Birliği'nin "Erasmus+ Partnerships for Innovation/ Yenilikçilik için İttifaklar" programı tarafından ortak finanse ediliyor.

Projenin amacı; havacılık alanında özel ihtiyaçları veya engelleri ne olursa olsun tüm hava yolcuları için sorunsuz ve onurlu yolculuklar sağlamak. Evden eve diye bir kavram var yani engelli bir bireyin evinden seyahate başlayıp havaalanına bırakılmasından, içerideki güvenlik geçişine, havaalanındaki hizmetler, uçak içinde sağlanan hizmetler varış havaalanında ve eve dönerken ki süreçleri kapsayan 40 modül belirlendi. Bu kırk noktanın hepsinde farklı engel grupları içindeki hizmetlere, uçuş sırasında ve varış noktasındaki ihtiyaçlarına kadar her detayın planladığı ve nasıl davranılması gerektiğine dair personelin eğitilmesi için bir platform oluşturuldu. Eğitim alacakları web tabanlı bir ortam var. Ayrıca mobil uygulama oluşturuluyor. 40 modülün üretimleri yapıldı. Merkez olarak biz eğitim içeriklerinin dijitalleştirilerek öğrenme ortamına aktarılmasından sorumluyuz. Uygulamalarımızı pilot çalışmalarını proje paydaşlarımızdan olan İstanbul İGA Havalimanı İşletmesi'nde yapıyoruz."

Avrupa'dan akreditasyon

Oluşturulan bu eğitim modüllerinin geçtiğimiz günlerde Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı tarafından 3 yıllığına program akreditasyonu aldığını belirten Prof. Dr. Yasin Özarslan, "Avrupa Yönetim Geliştirme Vakfı (EFMD) tarafından 3 yıllık program akreditasyonu aldık. Sadece havayolu şirketlerinin üye olabildiği, uluslararası bir ticaret kuruluşu olan IATA ile çalışıyoruz. Amaç oluşturduğumuz bu kriterlerin uluslararası havacılık alanında kural haline gelmesi. Böylece projenin birçok uluslararası havaalanında uygulanabilir olması için önemli bir adım atılmış oldu" dedi.

Havacılık profesyonelleri faydalanacak

Sadece kalıcı engeli olanlar değil, bunun yanı sıra geçici rahatsızlığı olanlar, yaşlılar yani dezavantajlı tüm bireylerin faydalanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Özarslan, "INCLAVI, Yükseköğretim Kurumları, Mesleki Eğitim ve Endüstri aktörlerinden bilgi toplayarak havacılık sektörü çalışanlarına yeniden beceri kazandırmayı ve engelli yolcuların uçtan uca yolculuğunda yer alan kilit personeli donatmayı amaçlıyor. Bu kapsamlı eğitim, seyahat acenteleri, havaalanları ve havayollarındaki öğrencilere ve profesyonellere hitap edecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Turizm, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelsiz Hava Yolu Seyahati - Son Dakika

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