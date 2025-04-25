Engelsiz Hobi Atölyeleri ile Özel Çocuklara Umut Dolu Adımlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyeleri, engelli bireylerin hayatına umut ve renk katmaya devam ediyor. Sanatsal, kültürel ve günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen atölyeler, özel çocukların özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarına imkan sağlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Hobi Atölyeleri ile engelli bireylerin sanatsal ve sosyal becerilerini geliştirirken, onların hayata daha güçlü ve umut dolu katılımlarına destek oluyor. Atölyeler sayesinde özel çocuklar, hem sanatsal üretimle kendilerini ifade etme imkanı buluyor hem de günlük yaşamda daha bağımsız adımlar atarak özgüvenlerini pekiştiriyor. Engelsiz Hobi Atölyeleri, bireylerin yalnızca yeteneklerini ortaya çıkarmakla kalmıyor aynı zamanda onları daha güçlü, daha üretken ve toplumla daha iç içe bireyler haline getiriyor. - SAKARYA