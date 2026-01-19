Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı - Son Dakika
Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı

Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı
19.01.2026 15:29  Güncelleme: 15:35
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde güz dönemi tamamlandı. Öğrenciler, sergiledikleri performanslarla karne heyecanı yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde güz dönemi tamamlandı. Dönem sonu dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Karaman Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; resim, müzik, el sanatları ve ritim gibi farklı alanlarda eğitim alan engelli öğrenciler, dönem boyunca edindikleri becerileri sergileme fırsatı buldu. Öğrencilerin sahne performanslarını sergilediği etkinlikte, aileler de çocuklarının karne sevincine ortak oldu. Engelli bireylerin sosyal ve kişisel gelişimlerini desteklemek gayesiyle hayata geçirilen atölyelerde eğitim gören kursiyerlere, program sonunda karneleri teslim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karne, Yerel

Son Dakika Yerel Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı - Son Dakika

SON DAKİKA: Engelsiz Hobi Atölyelerinde karne heyecanı - Son Dakika
