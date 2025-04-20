Engelsiz Hobi Atölyeleri Öğrencileri Sapanca\'da Bahara Merhaba Dedi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, Sapanca'nın eşsiz doğasında gerçekleştirdikleri yürüyüş ve etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi ve bahar mevsimine renkli bir 'merhaba' dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Hobi Atölyeleri öğrencileri, Sapanca'nın eşsiz doğasında düzenlenen yürüyüş etkinliğinde hem spor yapmanın hem de birlikte vakit geçirmenin tadını çıkardı. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren öğrenciler, gitar eşliğinde söylenen şarkılarla günün yorgunluğunu attı. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Engelsiz atölye öğrencileri, doğanın içinde unutulmaz bir deneyimle bahara renkli bir 'merhaba' dedi. - SAKARYA