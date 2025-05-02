Engelsiz Kafe 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Engelsiz Kafe 10. Yılını Kutladı

Engelsiz Kafe 10. Yılını Kutladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılında açılan Engelsiz Kafe, 10. kuruluş yıl dönümünü mini konser ve etkinliklerle kutladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kafenin sosyal hizmet anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

02.05.2025 11:38  Güncelleme: 11:41
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemek amacıyla 2015 yılında hizmete açılan Engelsiz Kafe, 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın projelendirdiği ve Falez sahil bandında hayata geçirilen Engelsiz Kafe, yıllar içinde sadece bir kafe değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi haline geldi. Eğitim, sanat, spor ve terapi gibi birçok alanda ücretsiz etkinliklerin düzenlendiği merkezde, bireylerin sosyal ve kişisel gelişimleri destekleniyor.

10'uncu yıl kutlaması kapsamında Engelsiz Kafe'de mini konser ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Kutlamaya katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Etkinlikte doğum günü pastası da hep birlikte kesildi.

Başkan Uysal, kutlamada yaptığı konuşmada, "Muratpaşa'mız bütün Türkiye'mize, bütün dünyaya örnek olacak nitelikte bir sosyal hizmet alanıdır. Halktan aldığını halka döndürmeye çalışan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Muratpaşa'da laf olsun diye yapılan hizmet yoktur, her şey kalıcıdır" dedi.

Etkinlikten memnuniyetini dile getiren veli Beyhan Emek ise "Engelsiz Kafe'ye severek geliyoruz. Çocuklarımız içeride mutlu, bizler de dışarda aileler olarak mutluyuz. Burada hem çocuklarımız hem bizler için bir terapi ortamı oluşuyor. Güzel dostluklar kurduk" ifadelerini kullandı.

Engelsiz Kafe, Muratpaşa Belediyesi'nin sosyal hizmet anlayışının önemli bir parçası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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