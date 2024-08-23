Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi Müdavimleri Regülatör\'de Gezi Düzenledi

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Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müdavimleri, gezi düzenledikleri Regülatör'de yürüyüş yapıp Botanik Parkı'nı gezmelerinin ardından piknik gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerle ilgili çalışmalarını Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde gerçekleştiriyor. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi son olarak, Regülatöre gezi düzenledi. Merkez müdavimleri ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, ekip önce yürüyüş yaptı. Ardından da Botanik Parkı gezen müdavimleri, daha sonra piknik yaparak gün boyu gönüllerince eğlendi. Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi müdavimleri, kendilerine bu imkanı tanıyan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR