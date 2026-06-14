Atakum\'da \'Müziğin ve Ritmin Dili Engelsizdir\' programı

Samsun'un Atakum Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Müziğin ve Ritmin Dili Engelsizdir" programında sahne alan Engelsiz Yaşam Parkı öğrencileri, seslendirdikleri eserler ve sergiledikleri halk oyunları gösterileriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atakum Belediyesi ve Atakum Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde Ata Sahne Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Engelsiz Koro Solistler Geçidi ve Halk Oyunları Gösterisi, yüzlerce sanatseveri bir araya getirdi. Atakum Belediyesi Yaşam Park Engelsiz Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nde eğitim alan özel bireyler, sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Öğrencilerden müzik şöleni

Yoğun katılımın olduğu programda öğrenciler, Şef Atakan Karadeniz yönetiminde Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve popüler müzik eserlerinden oluşan geniş repertuvarı seslendirdi. Solo ve koro performanslarıyla dinleyicilerin karşısına çıkan öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle uzun süre alkışlandı.

Programın en anlamlı anlarından biri ise elinde Türk bayrağıyla sahneye çıkan bir öğrencinin Çanakkale Türküsü'nü seslendirmesi oldu. Duygu dolu anların yaşandığı performans, salondakiler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

"Sevgi varsa engel yok"

Programda konuşan Şef Atakan Karadeniz, müziğin birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Bugün programımızda engelsiz türküler ve şarkılar dinlediniz. Biz aslında birçok engeli ortadan kaldırdık. Biz burada 'Sevgi varsa engel yoktur' diyoruz" ifadelerini kullandı. Karadeniz'in sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Yaşam Park öğrencilerinin seslendirdiği "Canım Öğretmenim" şarkısı ise katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Program kapsamında öğrenciler, Ritim Grubu Eğitmeni Gözde Balaban eşliğinde zeybek, horon ve halay başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneledi. Ata Sahne'de adeta yöresel bir kültür şöleni yaşatan öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, programda yaptığı konuşmasında engelsiz yaşam konusunda yapılan çalışmalara değinerek, özel bireylerin yaşamın her alanında daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Yıldız, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Belediyemizin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve değerli eğitmenlerimizin katkılarıyla Samsun'da Engelsiz Yaşam Çalıştayı düzenlendi. Çok sayıda veli, öğrenci ve özel birey çalıştaya katıldı. Hazırlanacak sonuç bildirgesinin, yerel yönetimlerin engelsiz yaşam konusunda atacağı adımlara rehberlik edeceğine inanıyoruz. Atakum Belediyesi olarak toplum için gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerde önceliğimiz özel bireylerimiz ve çocuklarımızdır" dedi.

Program sonunda Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek ve CHP Atakum Kadın Kolları Başkanı Fatma Dönmez tarafından öğrencilere plaket takdim edildi. - SAMSUN