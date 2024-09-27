Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Unutulmaz Tramvay Deneyimi - Son Dakika
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Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Unutulmaz Tramvay Deneyimi

Engelsiz Yaşam Merkezi\'nden Unutulmaz Tramvay Deneyimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, özel ihtiyaçlı vatandaşlara tramvay yolculuğu deneyimi yaşatarak büyük bir mutluluk sağladı. İlk kez tramvaya binen bireylerin yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi.

27.09.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel ihtiyaçlı vatandaşları, hiç binmedikleri tramvaylara bindirerek onlara büyük bir memnuniyet yaşattı.

Rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklere de yönelen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, birbirinden farklı ve güzel faaliyetlere imza atıyor. Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından gerçekleştirilen tramvay yolculuğu etkinliğinde ilk defa tramvaya binen özel ihtiyaçlı vatandaşların mutluluğu gözlerinden okundu. Çok heyecanlı ve sevinçli oldukları gözlenen özel bireyler, "Bugün benim için çok özel, çok önemli ve çok mutlu olduğum bir gün", "Çok mutlu oldum. İlk defa tramvaya bindim, hepsine de teşekkür ediyorum, Memduh başkanımıza da teşekkür ediyorum", "Aslında bu günü çok uzun zamandır bekliyordum, eğlendim, çok güzeldi. Arkadaşımla birlikte çok mutlu oldum, çok mutluyum bugün, herkesi çok seviyorum" şeklinde duygularını dile getirirken, veliler ise "Özel çocuklarımız çok mutluydu, biz de çok mutluyuz, başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerinde bulundular.

Özel servis araçları ile tramvaya getirilerek tramvay deneyimi yaşatılan özel vatandaşlar, büyük bir memnuniyet duydu. Tramvay içerisinde Kayseri türküleri de dinlettirerek eşlik etmeleri sağlanan etkinlikte özel ihtiyaçlı bireylere unutulmaz bir gün yaşatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Unutulmaz Tramvay Deneyimi - Son Dakika

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