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Engin Sancak: "Beş yüz yeni nesil akıllı konut için çalışmalara başladık" - Son Dakika

Engin Sancak: "Beş yüz yeni nesil akıllı konut için çalışmalara başladık"

07.12.2021 12:34
Engin Sancak: "Beş yüz yeni nesil akıllı konut için çalışmalara başladık"

Yaşanabilir ve estetik yapılar inşa etmeyi temel hedef olarak belirlediklerini ifade eden Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Sancak, beş yüz yeni nesil akıllı konut inşası için çalışmalara başladıklarını belirterek," Her bütçeye uygun daireler sayesinde herkes ev sahibi olabilecek" dedi.

Yaşanabilir ve estetik yapılar inşa etmeyi temel hedef olarak belirlediklerini ifade eden Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Sancak, beş yüz yeni nesil akıllı konut inşası için çalışmalara başladıklarını belirterek," Her bütçeye uygun daireler sayesinde herkes ev sahibi olabilecek" dedi.

Tüketicilerin konforlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Sancak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Sancak, inşaat sektöründe önemli yatırımlarda bulunacaklarının vurgusunu yaptı. İstanbul Sultangazi ilçesinde beş yüz konuttan oluşacak yeni projelerinin satışına gelecek ay başlayacaklarını da duyuran Sancak, "Uzun süredir inşaat sektörü içerisindeyiz. Bu nedenle kendi tarzımızı oluşturduk. Ayrıca birtakım hedeflerimizde de var. Bu hedefe yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizim temel amacımız yaşanabilir ve estetik yapılar inşa etmek. Müşterilerimizin konforlu yaşanabilir yaşam alanları ve görsel açıdan çok özel yapılara sahip olması önemli" ifadelerinde bulundu.

"Yerinde dönüşüm ve yerinde yenileme için önemli projelerimiz var"

Açıklamalarını sürdüren Engin Sancak, "Yerinde dönüşüm ve yerinde yenileme için önemli projelerimiz var!" diyerek yeni projelerinden bahsetti.

Beş yüz akıllı konut inşa etmeyi planladıklarını belirten Sancak, "İstanbul Sultangazi ilçesinde beş yüz konuttan oluşacak yeni projemizin satışına gelecek ay başlayacağız. Yatırım yapacak vatandaşlarımızın, gönül rahatlığıyla bu projeye yatırım yapabilir. Müşterilerimiz için uygun faiz oranları sunacağız. Bunun yanı sıra müşterilerimizin taleplerini biliyoruz. Bu nedenle 1+1, 2+1, 3+1 şeklinde daire seçeneklerimiz olacak. Yani her bütçeye uygun daireler sayesinde herkes ev sahibi olabilecek. Kişiye özel ödeme planları yaparak müşterilerimizin kolaylıkla ödeme yapabilmelerini mümkün kılacağız. Tüm çalışmalarımız bu minvalde gerçekleşiyor. Bizler, herkesin ev sahibi olmasını istiyoruz. Bu doğrultuda yoğun çalışmalarımız devam etmektedir. Bu nedenle projelerimizi çok özel ve titizlikle oluşturuyoruz. Yerinde dönüşüm ve yerinde yenileme için önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirdiğimiz takdirde, inşaat sektöründe önemli gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz. Çünkü bu tarz kayda değer önemli projeler sektörün gelişmesi konusunda atılan önemli adımlardır" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İZMİR

Engin Sancak: Beş yüz yeni nesil akıllı konut için çalışmalara başladık

Sultangazi, Estetik, İnşaat, konut, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engin Sancak: 'Beş yüz yeni nesil akıllı konut için çalışmalara başladık' - Son Dakika


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