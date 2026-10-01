Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsası başkanlığına 219 oyunun tamamıyla yeniden seçildi - Son Dakika
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Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsası başkanlığına 219 oyunun tamamıyla yeniden seçildi

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Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret Borsası başkanlığına 219 oyunun tamamıyla yeniden seçildi
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Diyarbakır Ticaret Borsası seçimlerinde Beyaz Liste ile tek liste halinde seçime giren mevcut Başkan Engin Yeşil ve yönetimi, kullanılan 219 oyunun tamamını alarak yeniden seçildi. 253 üyeden 219'u sandık başına gitti; Yeşil üçüncü döneminde de başkanlığını sürdürecek.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret Borsası'nın seçimlerinde 'Beyaz Liste' ile tek liste halinde seçime giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ve yönetimi, kullanılan 219 oyun tamamını alarak yeniden göreve seçildi.

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen seçimlerin sonuçları belli oldu. Bağlar İlçe Seçim Kurulu tarafından Borsanın konferans salonunda düzenlenen seçimlerde, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, Beyaz Liste ile tek liste halinde seçime girdi.

Sabah saat 09.00'da başlayan ve saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından sandıklar açıldı. Seçimde oy kullanma hakkı bulunan 253 üyeden 219'u sandık başına gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Engin Yeşil ve yönetimi, üyelerin desteğini alarak yeniden seçildi.

219 OYUN TAMAMINI ALDI

Seçim sürecinde üyelerin yoğun katılım gösterdiği Diyarbakır Ticaret Borsası seçimlerinde, Beyaz Liste kullanılan 219 oyun tamamını aldı. Böylece mevcut Başkan Engin Yeşil ve yönetimi, yeni dönemde de görevlerini sürdürme hakkı kazandı.

Üyelerin tam desteğini alan Yeşil, bu sonuçla birlikte üçüncü döneminde de Diyarbakır Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

YEŞİL'DEN ÜYELERE VE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Seçimlerin tamamlanmasının ardından teşekkürlerini ileten Yeşil, kendisine güvenerek oy kullanan üyelere, seçim sürecinde görev alan Borsa çalışanlarına ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarını sundu.

Yeni dönemde de ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Yeşil, Diyarbakır'ın ekonomik gelişimine katkı sunmak ve Borsa üyelerinin beklentilerini karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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