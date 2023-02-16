Enkaz altında video çekerek helallik isteyen Fatma Kurt: "Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi" - Son Dakika
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Enkaz altında video çekerek helallik isteyen Fatma Kurt: "Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi"

16.02.2023 17:03

Enkaz altında video çekerek helallik isteyen Fatma Kurt: "Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi" Depremzede Fatma Kurt, "Bende muayene olacaktım ama ben başkalarını görünce ayakta olduğum için hakka girmek istemedim.

Enkaz altında video çekerek helallik isteyen Fatma Kurt: "Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi"

Depremzede Fatma Kurt, "Bende muayene olacaktım ama ben başkalarını görünce ayakta olduğum için hakka girmek istemedim. Muayene olmadım"

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Fatma Kurt, eşi ve 3 çocuğuyla enkaz altında kaldı. Bir daha enkazdan çıkamayacağı korkusuyla cep telefonu kamerası ile video çekerek vasiyet bırakan Fatma Kurt, yaşadığı korku dolu o anları anlattı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler sonrası Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yaşayan Fatma Kurt, eşi Adil Kurt, oğulları Ahmetcan, Bilal Efe ve Mustafa Kurt ile birlikte enkaz altında kaldı. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen Kurt ailesi o esnada cep telefonu kamerasıyla video çekerek vasiyet bıraktı. Enkaz altında çektiği video ile vasiyet bırakan Fatma Kurt sevdiklerine ve borç aldıkları kişilere seslenerek helallik istedi. Enkazdan yaklaşık 10 saat sonra ekipler tarafından enkazdan Fatma Kurt, eşi Adil Kurt, 2 çocuğu Ahmet Can ve Mustafa Kurt canlı kurtarılırken, Kurt ailesinin 12 yaşındaki oğlu Bilal Efe Kurt hayatını kaybetti.

O esnada ölümü düşündüğünü ifade eden Fatma Kurt, "Ölümden sonra geride kalacak olan şeyleri, borçlarımızı, yetim çocukların hakkını düşündüm. Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi. Başkalarının hakkıydı bende olan. Bilmiyorum bu çok tarifsiz bir acı. Şuan evin enkazından hastaneye geldik. Anlatamıyorum. O esnada yavrum yoktu. Bekledim gelmedi. Ümidimiz vardı ama artık ümidi kesmiştik. Çok zor olduğunu düşünüyorduk. Bizim üzerimizde 4 kat vardı. Betonlar üzerimize binmiştir. Ölürüz diye düşünüyorduk. Ama çok güzel bir mucize ile yakınlarımız bizi kurtardı. Bu olaydan sonra beni sayısız arayan oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni takdir ediyorlar. Maddi ve manevi destek olmak istiyorlar. Evini açmak isteyenler var ama benim başımı sokabileceğim bir evim var. Şuan başka bir şey istemedim. Enkazda kaldığım için biraz yıprandım ama şuan iyi durumdayım" dedi.

'Benden daha kötü olanlar var, o yüzden hakka girip muayene olmak istemedim"

3 oğlundan birini enkaz başında beklediğini ama gelmediğini kaydeden acılı anne Fatma Kurt, " Oğlumu bekledim enkaz başında gelmedi. Eşimin beli kırılmış onu hastaneye götürdük. Benimde belim ağrıyordu. Bende muayene olacaktım ama ben başkalarını görünce ayakta olduğum için hakka girmek istemedim. Muayene olmadım. Bu yaşanılanlar anlatabilecek bir şeyler değil. Diri diri mezara gömülmek. Yavrun yanında cansız yatıyor. Ne kadar güzel bir hayatımız vardı ama her şey yerle bir oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şuan sadece iki oğlum için ayakta kalmaya çalışıyorum.

Kaynak: İHA
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Enkaz altında video çekerek helallik isteyen kadın o anları anlattı: Ölümden sonra geride kalacak olan şeyleri düşündüm Enkaz altında video çekerek helallik isteyen kadın o anları anlattı: Ölümden sonra geride kalacak olan şeyleri düşündüm

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Son Dakika Yerel Enkaz altında video çekerek helallik isteyen Fatma Kurt: 'Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altında video çekerek helallik isteyen Fatma Kurt: "Beni üzen, yıpratan kendi borcum değildi" - Son Dakika
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