Enkaz altından "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim" diye seslenen Sude'den acı haber geldi - Son Dakika
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Enkaz altından "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim" diye seslenen Sude'den acı haber geldi

08.02.2023 10:06

Hatay'da enkaz altında kalan 22 yaşındaki Sude Güler, depremin 44. saatinde sağ çıkartıldı. Ekiplerin kendisine ulaştığı sırada "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim" diyen Sude, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce insan hayatını hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

44. SAATTE ULAŞILDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadıkları binanın depremde çökmesiyle enkaz altında kalan anne ve kızı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Zonguldak'tan giden TTK'ya ait maden işçileri depremin 44. saatinde 22 yaşındaki Sude Güler ve annesi Selda Güler'e ulaşmayı başardı.

"DİRAYETLİ OLACAĞIM"

Ekiplere "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim. Dirayetli olacağım" diyen genç kız, annesiyle birlikte kurtarılarak enkazdan çıkartıldı. Genç kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Diyarbakır, Deprem, Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkaz altından 'Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim' diye seslenen Sude'den acı haber geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkaz altından "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim" diye seslenen Sude'den acı haber geldi - Son Dakika
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