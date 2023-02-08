Enkaz altından "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim" diye seslenen Sude'den acı haber geldi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce insan hayatını hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

44. SAATTE ULAŞILDI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşadıkları binanın depremde çökmesiyle enkaz altında kalan anne ve kızı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Zonguldak'tan giden TTK'ya ait maden işçileri depremin 44. saatinde 22 yaşındaki Sude Güler ve annesi Selda Güler'e ulaşmayı başardı.

"DİRAYETLİ OLACAĞIM"

Ekiplere "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim. Dirayetli olacağım" diyen genç kız, annesiyle birlikte kurtarılarak enkazdan çıkartıldı. Genç kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.