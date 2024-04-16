EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Tebrik Etti

EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce\'yi Tebrik Etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi tebrik ziyaretinde bulundu. Küpeli, Ünlüce'ye başarılar dileyerek, iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti. Ünlüce ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Eskişehir sanayisinin gelişimine katkı sunacaklarını ifade etti.

16.04.2024 16:17  Güncelleme: 16:23
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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye tebrik ziyaretinde bulundular.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yönelik tebrik ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Ünlüce'yi tebrik eden ve yeni görevinde başarılar dileyen EOSB Başkanı Nadir Küpeli, "Tebrik ediyor görevinizde başarılar diliyoruz. Eskişehir'de sanayi ve üretim çok önemli. İnanıyoruz ki Eskişehir milli gelirden daha çok pay alacak, Eskişehirliler daha çok mutlu olacak ve sorunlarımız kısa sürede çözülecek. Bizim avantajımız sizlerin de işin içinden gelmenizdir. Zaten öncesinde de birçok çalışma yapmıştık. İlerleyen zamanda da yine iş birliği içerisinde olacağız. İnsanlara iş, AŞ verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Tüm arkadaşlarımızla güzel işler yaptık ve birlikte yapmaya devam edeceğiz. Tekrar kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Ünlüce de nazik ziyaretleri dolayısıyla Küpeli ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ünlüce, Eskişehir ve ülke ekonomisine çok önemli katma değer sağlayan ve istihdam yaratan sanayi kuruluşları ile gurur duyduklarını belirterek, Eskişehir sanayisinin gelişimine hep birlikte katkı sunacaklarını ifade etti. İş birliklerine vurgu yapan Ünlüce, Eskişehir için el ele vererek güzel sonuçlar elde edileceğini söyledi.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi sonrası çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Tebrik Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Tebrik Etti - Son Dakika
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