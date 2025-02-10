Epilepsi Hastası Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Epilepsi Hastası Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Ünye'de 13 yaşındaki Nazlı Terzi, epilepsi nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

10.02.2025 20:40
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Epilepsi hastası ortaokul öğrencisi evinde hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda okuyan 8. sınıf öğrencisi Nazlı Terzi, yaşadığı epilepsi hastalığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Olay, Çınarlık Mahallesi Gökçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2018 yılında epilepsi hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi Nazlı Terzi, sabah ailesinin okula kaldırmak istemesi üzerinde yatağında hareketsiz buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ortaokul öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kızın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

4 kız kardeşin en küçüğü olan Nazlı Terzi'nin arkadaşları tarafından çok sevildiği ve derslerinde başarılı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Epilepsi Hastası Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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