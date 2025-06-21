Erbaa Belediyesi'nden Çevre Dostu Nesil İçin Renkli Etkinlik - Son Dakika
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Erbaa Belediyesi'nden Çevre Dostu Nesil İçin Renkli Etkinlik

21.06.2025 22:23
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Erbaa Belediyesi, çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde 'Çevre Festivali Çocuk Şenliği' düzenledi. Etkinlikte çocuklar, atık malzemelerden yapılan oyunlar ve çevreye dair atölyelerle eğlendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, doğanın geleceğini korumak için çocukların önemine vurgu yaptı.

Erbaa Belediyesinden çevre dostu nesil için renkli etkinlik

TOKAT - Erbaa Belediyesi çevre bilincini çocuklara aşılamak için karne gününde "Çevre Festivali Çocuk Şenliği" düzenledi.

Erbaa Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşılamak, doğa sevgisi ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla "Çevre Festivali Çocuk Şenliği" düzenledi. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe karnesini alan çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Atığını getir, eğlenceye katıl sloganıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar atık malzemelerden yapılan survivor parkuru, şişme oyun grupları, palyaçolar, sihirbaz gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinlikle doyasıya eğlendi. Sıfır atık atölyeleri, çevre örgütleri ve kamu kurumlarının stantlarının açıldığı meydanda vatandaşlara tohum hediye edildi. Atık malzemelerle boyama etkinliklerinin de gerçekleştirildiği festivale çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Festival kapsamında düzenlenen çevre konulu resim, şiir, tasarım, atık toplama yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

Başkan Karagöl: "Bugün hep birlikte doğanın sesine kulak veriyoruz"

"Kıyametin kopacağını bilsen de elindeki fidanı dik" diyen bir medeniyetin evlatları olduğunu belirten Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Bugün aslında sadece bir şenlik yapmıyoruz. Bugün hep birlikte doğanın sesine kulak veriyoruz. Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Ama sadece insanların değil; çevrenin, doğanın da geleceğisiniz. Doğayı korumak, çevreyi temiz tutmak artık bir tercih değil, bir zorunluluk. ve bu görev hepimizin görevi. Ama en çok da kalbi tertemiz, gözleri pırıl pırıl bakan çocukların. Çünkü biz, 'Kıyametin kopacağını bilsen de elindeki fidanı dik' diyen bir medeniyetin evlatlarıyız. O yüzden bu dünya, bu doğa bizlere ve sizlere emanet. Çocuklarımıza bir çiçeğin değerini, bir damla suyun kıymetini, bir ağacın gölgesinin ne büyük bir nimet olduğunu öğretmek için Erbaa Belediyesi olarak projeler geliştiriyoruz. Çevre odaklı projelerle, bizlere emanet edilen bu mümbit coğrafyayı koruma gayretindeyiz. Yeni yaptığımız bulvarlarda, parklarda, millet bahçelerinde ağaçlandırma çalışmaları yapıyor; çevreci projelere imza atıyoruz. Güneş Enerji Santralimizle doğaya zarar vermeden elektrik üretiyor, güneş enerjisiyle çalışan çöp toplama araçlarımızla havayı kirletmemeye gayret gösteriyoruz. Okul bahçelerinde ve şehrimizin önemli noktalarında geri dönüşümü desteklemek ve bu bilinci yerleştirmek için atık ayrıştırma kutuları yerleştiriyor; her geçen gün bunların sayısını artırmaya çalışıyoruz. 2021 yılında başlattığımız Sıfır Atık Kart Projesi ile atığını getiren vatandaşlarımızın kartlarına yükleme yaparak destek olmaya devam ediyoruz. Sıvı atık ve katı atık bertaraf tesisimizin kapasitesini büyütmek, geri dönüştürülebilir malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırmak, akarsuyumuzu korumak ve ekolojik dengeye zarar vermemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin verimli doğasını ve çevresini koruyacak projeler geliştiriyoruz. Çocuklarımıza doğayı sadece kitaplardan değil, yaşayarak öğretmek için bu tür etkinlikleri düzenlemeyi de ihmal etmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erbaa Belediyesi'nden Çevre Dostu Nesil İçin Renkli Etkinlik - Son Dakika

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