Erbaa Belediyesi Yangın Mağdurlarına Destek Oluyor

Erbaa Belediyesi yangın mağdurlarına sahip çıktı

TOKAT - Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 3 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği Tepekışla köyünü ziyaret etti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerin ileten Başkan Karagöl evleri yanan ailelere gereken desteği sağlayacaklarını söyledi.

Yangın geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde meydana gelmişti. Ömer Yalçın'a ait tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede Hacı Osman Kışlalı ve Galip Soğan'ın evlerine de sıçramış ve ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Yangın sonrası 3 ev kullanılamaz hale gelirken evlerde yaşayan aileler olay sonrası Erbaa Belediyesine ait Ali Özgül Konukevine yerleştirildi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl 3 evin yandığı Tepekışla köyünü ziyaret etti.

"Vatandaşlarımızın yanında olacağız"

Geçmiş olsun dileklerini iletip mağdur olan ailelere gereken desteği sağlayacaklarını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "İtfaiye ekibimize teşekkür ediyorum. Yangın çok fazla büyümeden söndürülmüş. Buradaki fiziki şartlar da bazı müdahalelere engel olmuş ama çok şükür çok fazla bir zarar olmadan yangın söndürülmüş. En azından seviniyoruz ki can kaybı yok. Geçmiş olsun diyoruz. Süreci takip ediyoruz. AFAD ekipleri de bizler de kaymakamlığımız da belediye olarak da inşallah gereken desteği de sağlayacağız. Vatandaşımızın yeni ev yapılması ile ilgili sürecinde inşallah yanında olacağız. Köylerimizde eski yerleşim yerlerinde özellikle evler çok iç içe benim naçizane tavsiyem bu köyde de buna benzer konuşmaları muhtarımızla da yaptık inşallah çalışmaları yapılacak. Kullanılmayan boş evlerin yıkılması en azından yangın durumlarında yangının bir başka çatıya, bir başka yapıya sıçramaması bence önemli. Gelecekte buna yönelik planlamalarla yangının yayılmaması için bir çalışma yapılacak" dedi.