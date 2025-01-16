Erciş\'te dezavantajlı öğrenciler ile buluşma programı düzenlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti alan dezavantajlı öğrenciler ve aileleri ile buluşma programı düzenlendi.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen programda, mahkemelerce danışmanlık ve eğitim tedbirleri konulan açık öğretimde kayıtlı öğrenciler, özel durumlu öğrenciler, ilk, orta ya da liseyi terk eden öğrencileri okula kazandırmak ve yine hiç okuma yazma bilmeyenler ile yetişkin olup herhangi bir işi olmayan kadınların halk eğitim merkezi müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki kurslara yönlendirilmesi değerlendirildi. Maddi durumu yerinde olmayan ve sıkıntı yaşayan ailelerin ihtiyaçlarının da karşılandığı vurgulanan buluşmada, okuma yazma bilmeyenlerin kurslara yönlendirilmesi de ele alındı.

Programa; Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Adalet ve Komisyon Başkanı Musab Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat İzgi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. - VAN