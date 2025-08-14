Erciyes, 12 Ay Süresince Termal Turizme Açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes'in 12 ay boyunca cazibe merkezi olması için sürdürülen sıcak su sondaj çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Termal ile ilgili çalışmalar yapmak suretiyle burayı 12 aya yayan bir yaklaşımla turizmin hizmetine sunma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Erciyes Dağı'nda termal turizm potansiyelini değerlendirme hedefiyle devam ettiği sıcak su sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sondaj alanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti. Çalışma sahasında görev yapan personele kolaylıklar dileyerek soğuk içecek ikramında bulunan Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada Erciyes'in sadece bir kayak merkezi olmanın ötesine taşınacağını vurguladı. Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi'miz dünya standartlarında projelendirilen ve hayata geçirilen önemli bir merkez. Biz sadece kış turizminin yanı sıra termal ile ilgili çalışmalar yapmak suretiyle burayı 12 aya yayan bir yaklaşım içerisinde turizmin ve insanların hizmetine sunma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Hedefte 50 derece sıcak su var

Daha önce 400 metre derinlikten çıkarılan, 36-38 derece sıcaklığa sahip termal suya dikkat çeken Büyükkılıç, ikinci bir sondaj çalışmasıyla 50 derece civarında bir su kaynağına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. "Termal boyutlu çalışmalara önem verdiğimizi hatırlatmak istiyorum" diyen Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi projesinin de Erciyes'ten 12 ay boyunca faydalanma vizyonu doğrultusunda hizmet verdiğini ifade etti. "Yüksek İrtifa Merkezi de yine diğer projemiz olarak 12 aya yayma anlamında önem arz ediyor. Sürekli üzerine eklenti ile o projemizde de yol aldığımızı ifade etmek istiyorum. Ekibimizi tebrik ediyoruz" diyen Büyükkılıç, Erciyes'in hem sportif hem de sağlık turizmi açısından çok yönlü bir destinasyon olacağına dikkat çekti. - KAYSERİ