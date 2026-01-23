Büyükşehir\'den \'Erciyes\' için tanıtım atağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanında reklam panolarında kayak severlere tanıtılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Erciyes'i ulusal ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir marka haline getirmek amacıyla tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda "Şimdi Erciyes Zamanı" sloganıyla başlatılan yeni tanıtım atağıyla Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'nin nüfus ve etki bakımından en büyük 5 ilinde billboardlarda yer aldı.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıyla, Erciyes'in sahip olduğu doğal güzellikler, modern tesis altyapısı ve kış turizmindeki iddiası ön plana çıkarıldı. Türkiye'nin amiral gemisi kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes, Kayseri'nin turizmdeki vizyonunu yansıtan önemli bir marka olarak geniş kitlelere ulaştırıldı.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'i yalnızca kış aylarında değil, dört mevsim turizm destinasyonu olarak tanıtma hedefiyle yaz aylarında da kapsamlı bir tanıtım programı yürüttü. Bu doğrultuda 11 farklı şehirde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleriyle Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri vatandaşlarla buluşturuldu.

Yaz aylarında da başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde yapılan tanıtımlarda, Erciyes'in yanı sıra Kayseri'nin gastronomisi, tarihi mirası ve kültürel değerleri ön plana çıkarılarak kentin turizm potansiyeline dikkat çekildi.

Türkiye'nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olan Erciyes A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi; 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 kayak pisti, 19 mekanik tesisi ve 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatlarıyla dünya standartlarında hizmet sunmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen tanıtım atağıyla Erciyes'in, 2026 sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olması hedefleniyor. - KAYSERİ