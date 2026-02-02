Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sömestir tatilinde 1 milyon 400 bini aşkın misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi'nin hem Türkiye'nin hem de dünyanın gözde turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes'te yarıyıl bereketli geçti" dedi.

İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla kentin değerlerini ön plana çıkaran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, turizm alanındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli örneklerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde rekor bir yoğunluğa sahne oldu.

Başkan Büyükkılıç, 18 Aralık'ta açılan kayak sezonunun, kar yağışının da etkisiyle yılbaşı ve sömestir döneminde oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Sömestir tatili boyunca Erciyes'te 1,4 milyon misafir sayısına ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 'Şimdi tam Erciyes zamanı' sloganıyla başladığımız bu süreç büyük ilgi gördü" dedi.

Erciyes'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da dikkatini çektiğini ifade eden Büyükkılıç, "Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi" listesinde Türkiye'yi temsilen yalnızca Erciyes'in yer almasının büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı.

Turizmdeki başarının arkasında entegre destinasyon anlayışının bulunduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, güçlü bir turizm altyapısının oluşturulduğunu belirtti. Yeni Kayseri Havalimanı'nın da bu sürece önemli katkı sağladığını ifade eden Büyükkılıç, "Artık bir turist Erciyes'te kayak yapıp, kısa bir süre sonra Kayseri'nin tarihi zenginliklerini ve Kapadokya'nın eşsiz peri bacalarını gezebiliyor" diye konuştu.

Erciyes'in uluslararası bir marka haline gelmesinde konaklama altyapısının her geçen yıl güçlenmesinin de etkili olduğunu dile getiren Büyükkılıç, yerli ve yabancı turistlerin Erciyes'e yoğun ilgi göstermesinin, Kayseri'nin turizm vizyonunun doğru yönde ilerlediğinin en somut göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ