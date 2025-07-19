Erciyes Kuşaklama Kanalı Projesi Devam Ediyor

DSİ tarafından ihalesi yapılan ve Develi ilçesi için hayati önem arz eden Erciyes Kuşaklama Kanalı Projesi hızla devam ediyor.

Develi ilçesi; Erciyes Dağı Yan Derelerinden, Kalaycık ve Yapraklı Derelerinin oluşturacağı taşkınlardan korumasını amaçlayan projenin toplam uzunluğu 11 bin 500 metre olup, istifli taş tahkimat ve beton ağırlık taşkın koruma kanalı, 8 adet plak köprü, 3 adet karayolu geçişi için menfez yapılacak. Bu kapsamda yaklaşık 500 metre kanal kazısı sonrası istifli taş tahkimatı yapıldı.

Projenin hızlandırılması için ek ödenek tahsisi ve kamulaştırma çalışmalarının da hızlandırılması bekleniyor. - KAYSERİ