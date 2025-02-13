Erciyes Üniversitesi\'ne Akreditasyon Belgesi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından "Akreditasyon Belgesi" verildi.

Düzenlenen belge takdim törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ olarak akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini söyledi. ERÜ'nün Yükseköğretim Kurulunun değerlendirmelerine göre akredite program sayısında Türkiye'deki üniversiteler arasında beşinci sırada yer aldığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, "Bir üniversitenin eğitim süreçlerinin değerlendirilecek olması ve dışardan bir değerlendirmeye tabi tutulması bence o kurumun birçok farklı çalışma süreçlerindeki başarısına katkılar sağlamaktadır" dedi.

ERÜ'nün bütünleşik kalite sistemi hakkında da katılımcılara bilgi veren Rektör Prof. Dr. Altun, "Marka değeri herkes tarafından kabul edilen üniversitemizin daha etkin olarak ortaya koyduğu çalışmalar ile anılmasını sağlamakta kalite süreçlerindeki görevlerimiz arasındadır. Tıp Fakültemizin başarılı bir şekilde bir akreditasyon sürecinden geçmelerini takdir etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ise konuşmasında akreditasyon sürecinde emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti. Dekan Prof. Dr. Dursun, "Akreditasyon belgesi bir belge olmaktan öte aynı zamanda daha büyük sorumluluklar üstlenmemiz gerektiğinin bir işaretidir. Bizler tıp eğitiminde mükemmeliyet anlayışımızı sürdürerek, geleceğin hekimlerini en iyi şekilde yetiştirmeye devam etme mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek de törende yaptığı konuşmada Türkiye'de tıp eğitiminin akreditasyon süreçleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. İskender Sayek tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun'a "Akreditasyon Belgesi" takdim edildi. - KAYSERİ