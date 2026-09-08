Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, Mimarlık Fakültesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, Mimarlık Fakültesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi

Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, Mimarlık Fakültesi\'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde tamamlanan Mimarlık Fakültesi tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Dekan Prof. Dr.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Mimarlık Fakültesi'nde tamamlanan tadilat ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ERÜ'de Kampüsünde mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesi, öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarının daha modern hale getirilmesi amacıyla çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde tadilat ve yenileme çalışmalarının sona erdiği Mimarlık Fakültesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emel Kızılkaya Aydoğan'dan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler, akademik ve idari personelin daha nitelikli fiziki ortamlarda eğitim, Ar-Ge ve çalışma imkanına kavuşması amacıyla gerekli çalışmaları yaptıklarına dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Altun'a Mimarlık Fakültesi ziyaretinde; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga da eşlik etti.

Kaynak: İHA

Erciyes, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi Rektörü Altun, Mimarlık Fakültesi'ndeki yenileme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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