ERÜ Tıp Fakültesi 52. dönem mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde 52. Dönem Mezuniyet Töreni heyecanı yaşandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törene ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, protokol üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, "Bugün sadece bir mezuniyet günü değil. Yıllar süren emeğinizin, sabrınızın ve fedakarlığınızın taçlandığı çok özel bir gün. Bugün sizler doktor oluyorsunuz. Sağlık ordumuzun bir neferi olarak ülkenin her tarafına sağlık hizmeti sunacaksınız. Bugün elinize aldığınız diploma size bir unvan kazandırıyor ancak iyi bir hekim olmayı sağlayacak şey bundan sonra her hastanıza göstereceğiniz ilgi, vicdan ve insani sevginizdir. Lütfen unutmayın hastalarınız sizi sadece koyduğunuz tespitlerle değil, onlara hissettirdiğiniz güven ve umutla hatırlayacaklar ve sizlere dua edecekler. Bir sözüm de kıymetli ailelere. Bu diploma sadece çocuklarınızın değil, aynı zamanda sizin de emeğinizin, sabrınızın ve fedakarlığınızın bir sonucudur" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da, "Tabii insan hayatında bazı zaman dilimleri vardır. Gerçekten nasıl geçtiğini çok anlamazsınız. Geriye dönüp baktığınızda eğer pişmanlıklar duymuyorsanız, aslında yaptığınızın doğru olduğuna karar vermiş olursunuz ve özellikle pişman duymama duygusu sizin temel değerlerinize bağlı olarak herhangi bir dış etkenlere bağlı kalmaksızın ısrarlı bir şekilde kalbiniz, gönlünüz vatan sevgisiyle atıyorsa zaten gerisi teferruattır der hiçbir şeye takılmazsınız. Biz Erciyes Üniversitesi olarak aşkla, şevkle sadece şehrine değil sadece ülkesine değil tüm insanlığa katkı sağlamaya çalışan, bilimin, teknolojinin en üst seviyede kullanımını ve sonuçlarını insanların hayrı için yayınlamaya çalışan, bunu yaygınlaştırmaya çalışan bir yükseköğretim kurumunun önemli bir kurumuyuz. Geldiğimiz an itibarıyla Türkiye'de ilk 10 içerisinde olmamız da bunun haklı gururudur. Tabi biz 1206'ya gidiyoruz. Gevher Nesibe yılları, şifahane ve tıp eğitimi yılları aslında üniversitemizin de bence kuruluşudur. Çünkü o günden aldığımız feyizle, ilhamla vatanı için, ülkesi için çalışan bu fedakar Anadolu insanı için her türlü katkıyı, teknolojik gelişmeyi sunmaya çalışan kurum olarak devam ediyoruz. Bakın geldiğimiz an itibarıyla Tıp Fakültemizde çok büyük yenilemeler yapıyoruz. Özellikle numune alma bölgesinden tutun da ana binamızın son 4 katını adeta sıfırdan dizayn etmeye çalıştık. Acilimizi açtık. Sadece fiziksel alanlar olarak değil cihaz olarak da hayırseverlerimizin destekleriyle robotikten excimer'a özellikle anjiyografiden elektron mikroskoba kadar her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Tabii bunları yaparken yegane amacımız var. Sadece eğitim veren bir kurum değildir Tıp Fakültesi, aynı zamanda sağlık hizmetinde de şehrine hatta yetmiyor, bölgesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla burada yükümüzün ne denli ağır olduğu da aşikar bir şekilde ortadadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tıp fakültesi öğrencileri tarafından mini konser verildi. Konserden sonra mezun olan öğrenciler mezuniyet yemini ederken, fakülte birincisi tarafından da mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı. Derece ile mezun olan öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından diploma ve plaketleri takdim edildi. - KAYSERİ