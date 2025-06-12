Erciyes Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nden Kültürel İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nden Kültürel İş Birliği Protokolü

Erciyes Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğü\'nden Kültürel İş Birliği Protokolü
12.06.2025 09:40  Güncelleme: 09:42
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Erciyes Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 'Kültürel Değerlerin Kazanımı ve Kültürle Eğitim' iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, kültürel değerlerin yayılmasını ve yaşatılmasını sağlamayı, eğitim sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 'Kültürel Değerlerin Kazanımı ve Kültürle Eğitim' iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ile akademisyenler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Altun şunları kaydetti; "Üniversiteler bilimsel çalışmalarını yürütürken, hayatın ana damarlarından biri olan kültürel ve çeşitli sanatsal faaliyetlere de önem vermektedirler. Bizler bu çalışmalara önem veren 19 fakültesi ile güçlü bir üniversiteyiz. Turizm alanında fakültelerimizin gelişimleri için her zaman katkılar vermeye de devam ediyoruz. Özellikle Kayserimiz kültürel ve tarihi bir zenginliği olan şehirdir. Bunların gün yüzüne çıkmasında Kayseri Valiliğimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz güzel çalışmalar ortaya koymakta. Bu çalışmalarda bize düşen eğitim-öğretim süreçlerinde farkındalık ortaya koymak ve buradan elde edilen sonuçları gençlerimize bilgi olarak aktarmak olacaktır. Bu manada da imzaladığımız protokol ile önemli bir iş birliği oluşacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun da konuşmasında Kayseri'nin medeniyetler şehri olduğunu belirterek, "Bizler Müze Müdürlüğümüzde şehrimizin önemli izlerini sergiliyoruz. Müzemizin bu eserlerin sergilendiği bir alanın dışında bir nevi okul gibi, fikirlerin konuşulabileceği bir yer olması içinde çalışmalarımız var. Biz imzaladığımız bu güzel iş birliği protokolü ile üniversitemiz ile daha çok bir araya gelip, sergiler, paneller, öğrencilerimizin müzemizde çeşitli çalışmaları ile araştırmalarını yapabileceği bir yer olarak müzemizi eğitimin önemli bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bu yüzden de bu protokol önemli bir adım olacak" dedi. ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ve Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız da birer konuşma yaparak, iş birliği protokolü hakkında bilgi verdiler.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolüne imza atıldı. Protokol kapsamında ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Müze Müdürlüğü arasında kültürel değerlerin farkına varılmasını, yayılmasını, yaşatılmasını sağlamak, tarihi ve kültürel anlamda zengin bir birikime sahip coğrafyamızda, kültürel alanda yeteri kadar bilinmeyen değerlerin, eğitsel amaçlarına işlevsellik kazandırarak toplumsal hayatta etkin bir biçimde kullanılmasını; kültürünü bilen yaşayarak öğrenen nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik uygulama, sergi, konferans, panel gibi etkinliklerde iş birliği yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nden Kültürel İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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