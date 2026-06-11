Erciyes Zirvesi-1\'de sürdürülebilir geleceğin yol haritası masaya yatırılacak

Kayseri'de 19 Haziran'da düzenlenecek Erciyes Zirve-1'de iklim değişikliği, su yönetimi ve gıda güvenliği gibi küresel gündemin en kritik başlıkları ele alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşecek Erciyes Zirve-1, sürdürülebilir geleceğe yönelik çözüm önerileri ve iş birliği fırsatlarının ele alınacağı önemli bir platform işlevi üstlenecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun zirvede birer konuşma yapacak. 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilecek zirvede iklim değişikliği, su kaynakları, gıda sistemleri ve bunlarla bağlantılı çevresel ve toplumsal sorunların bütüncül çerçevede ele alınarak, çözüm odaklı bir istişare zemini oluşturulması hedefleniyor. Büyük Sanat Vakfı'nın organizasyonu ve Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki zirve, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı, Su Politikaları Derneği, TARPOL Vakfı, TEMA Vakfı ve Türk Kızılay da zirveye katkı verecek.

Riskler, iş birliği imkanları ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alınacak

Alanında uzman uluslararası ve ulusal katılımcıların sunumlarını yapacağı zirvenin ilk paneli 'İklim Değişikliği ve Jeopolitik' başlığını taşıyor. İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin ele alınacağı oturumda, sınır aşan sular, ortak havzalar, su alt yapısı, su güvenliği ve su diplomasisi konuları kapsamlı şekilde tartışılacak. Akdeniz Havzası ve Anadolu coğrafyasında su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve geleceğe yönelik kurumsal yapılanma ihtiyaçları uzman görüşleri ışığında ele alınacak. İkinci panelde ise tarladan sofraya bir güvenlik meselesi haline gelen 'Gıda Güvenliği' başlığı masaya yatırılacak. Tarımsal üretim, halk sağlığı, insani yardım, ticaret ve hayvan sağlığı boyutlarıyla gıda sistemlerinin mevcut durumunun değerlendirileceği, gıda güvenliğinin geleceğine ilişkin öngörülerin paylaşılacağı panelde darboğazlar ve fırsatlar da masaya yatırılacak. 'İklim Aşırılıkları ve Su Yönetimi' başlıklı üçüncü panelde ise gelecekteki çatışma dinamikleri açısından stratejik önem taşıyan su güvenliği konusunda mevcut ve potansiyel kriz riski, iş birliği imkanları ve çözüm önerileri tartışılacak. - KAYSERİ